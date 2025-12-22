Moto 2026

Ducati Streetfighter V4 2026: colori, versioni e prezzi della hyper naked

Avatar di Michele Perrino, il 22/12/25

3 ore fa - Scopriamo Ducati Streetfighter V4 2026: colori, versioni e prezzi

Alla scoperta di Ducati Streetfighter V4 2026, tra colori, versioni e prezzi della hypernaked di Borgo Panigale

Oggi andiamo alla scoperta di Ducati Streetfighter V4 2026. La hyper naked di Borgo Panigale non è una vera novità 2026 – lo sono la Multi Rally provata da Danilo, la ''sospettata'' Formula '73 di cui vi ho parlato qui o la Panigale V4 dedicata a Marquez– ma porta con sé alcuni aggiornamenti, un po' come successo anche a Streetfighter V2 2026: scopriamo le novità.

Ducati Streetfighter V4 2026: colori, versioni e prezzi

Ducati Streetfighter V4 S 2025: mai così vicina alla Panigale

Streetfighter V4 e V4 S 2026 sono disponibili nella classica colorazione Ducati Red, ma nel 2026 la hyper naked Ducati debutta anche in versione ''Corse'', caratterizzata da una livrea dedicata che imita quella della Desmosedici GP 2025. Per Ducati Streetfighter V4 2026 i prezzi partono dai 25.290 euro della ''base'' per salire a quota 28.590 euro della V4 S con sospensioni semiattive Öhlins, batteria al litio e cerchi forgiati, fino ai 30.590 euro della V4 S Corse (che aggiunge la livrea ''racing'' al pacchetto della V4 S). Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Ducati, cliccando qui.

VEDI ANCHE
Nuova Ducati Panigale V4 Márquez 2025 World Champion Replica
Ducati presenta la Panigale V4 Márquez 2025 World Champion Replica
Ducati Streetfighter V2 2026: colori, versioni e prezzi
Ducati Streetfighter V2 2026: colori, versioni e prezzi della naked media
Ducati Formula '73 2026 su base Scrambler: motore, novità
Ducati Formula '73 2026: ecco la novità che celebra il passato
Pubblicato da Michele Perrino, 22/12/2025
Tags
ducati
Gallery
Logo Ducati
Ducati
Vedi anche