Ducati Streetfighter V4 2026: colori, versioni e prezzi della hyper naked

Alla scoperta di Ducati Streetfighter V4 2026, tra colori, versioni e prezzi della hypernaked di Borgo Panigale

Oggi andiamo alla scoperta di Ducati Streetfighter V4 2026. La hyper naked di Borgo Panigale non è una vera novità 2026 – lo sono la Multi Rally provata da Danilo, la ''sospettata'' Formula '73 di cui vi ho parlato qui o la Panigale V4 dedicata a Marquez– ma porta con sé alcuni aggiornamenti, un po' come successo anche a Streetfighter V2 2026: scopriamo le novità.

Ducati Streetfighter V4 2026: colori, versioni e prezzi

Streetfighter V4 e V4 S 2026 sono disponibili nella classica colorazione Ducati Red, ma nel 2026 la hyper naked Ducati debutta anche in versione ''Corse'', caratterizzata da una livrea dedicata che imita quella della Desmosedici GP 2025. Per Ducati Streetfighter V4 2026 i prezzi partono dai 25.290 euro della ''base'' per salire a quota 28.590 euro della V4 S con sospensioni semiattive Öhlins, batteria al litio e cerchi forgiati, fino ai 30.590 euro della V4 S Corse (che aggiunge la livrea ''racing'' al pacchetto della V4 S). Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Ducati, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 22/12/2025