Ducati presenta la Panigale V4 Márquez 2025 World Champion Replica

Ducati Panigale V4 Márquez 2025 World Champion Replica - Per celebrare la conquista del titolo MotoGP 2025 da parte di Marc Márquez (il quarto consecutivo per la Casa di Borgo Panigale e il quinto assoluto nella classe regina), Ducati, nel contesto di una cerimonia svoltasi all’interno dello stabilimento, ha presentato la Panigale V4 Márquez 2025 World Champion Replica, una versione speciale della sua supersportiva di punta prodotta in 293 esemplari numerati. Ogni unità è impreziosita dalla firma originale di Marc Márquez sul coperchio del serbatoio.

Questo modello celebra anche il settimo titolo mondiale MotoGP del campione spagnolo e il suo ritorno alla vittoria con Ducati dopo sei anni, un’impresa senza precedenti nella storia del motociclismo moderno.

Ducati Panigale V4 Márquez 2025 World Champion Replica, le grafiche riprendono quelle della Desmosedici ufficiale

Più leggera e potente

La Panigale V4 Márquez World Champion Replica deriva dalla Panigale V4 S, ma è più leggera e più potente, in virtù di un allestimento dedicato.

Lo scarico Akrapovič omologato, riduce il peso di 2,5 kg e porta la potenza massima a 218,5 CV, grazie a una mappatura dedicata. Tra le soluzioni più raffinate spiccano le Corner Sidepods (che hanno debuttato sulla Panigale V4R 2026), introdotte da Ducati in MotoGP nel 2021, che generano effetto suolo alle alte inclinazioni migliorando grip e velocità di percorrenza in curva.

I cerchi in fibra di carbonio a cinque razze riducono la massa di 0,95 kg rispetto a quelli forgiati della V4 S, con un abbattimento dell’inerzia che, a detta della Casa, è del 12% all’avantreno e del 19% al retrotreno, a vantaggio dell’agilità e della precisione di guida.

Ducati Panigale V4 Márquez 2025 World Champion Replica, si nota tra le altre cose la sella personalizzata

Impianto frenante racing... da strada

Non solo: la moto è equipaggiata con il Front Brake Pro+, un impianto frenante omologato per uso stradale ma derivato direttamente dalle competizioni. Dischi Brembo T-Drive da 338,5 mm di diametro sono abbinati a pinze GP4 Sport Production ricavate dal pieno e a una pompa freno Brembo MCS 19.21 con regolazione remota.

Completano l’allestimento la frizione a secco, le pedane regolabili in alluminio dal pieno, il modulo GPS, la sella in Alcantara, il plexiglass racing e un’animazione dedicata del cruscotto all’accensione.

Per l’uso in pista sono inclusi anche diversi componenti racing non omologati per la circolazione stradale, come il tappo serbatoio in alluminio, le prese aria per le pinze freno, il coperchio frizione in carbonio aperto e il kit rimozione portatarga.

Ducati Panigale V4 Márquez 2025 World Champion Replica, la zona del cruscotto

Un vero oggetto da collezione. E il prezzo?

Ogni Panigale V4 Márquez World Champion Replica è resa unica dalla piastra di sterzo ricavata dal pieno, con inciso il nome del modello e il numero di serie, riportato anche sulla chiave di accensione in alluminio. La moto viene consegnata con certificato di autenticità, telo dedicato e in una cassa in legno personalizzata.

I futuri proprietari avranno inoltre l’opportunità di incontrare Marc Márquez durante una tappa del Mondiale MotoGP 2026 o in occasione della World Ducati Week 2026.

Il prezzo? Quello non si conosce ancora...

Ducati Panigale V4 Márquez 2025 World Champion Replica, tra le tante modifiche rispetto alla V4 S, i cerchi in carbonio

Panigale V4 Márquez World Champion Replica, specifiche principali

Serie speciale numerata, 293 unità

Motore Desmosedici Stradale di 1.103 cc

Potenza massima: 218,5 CV a 13.500 giri/min

Coppia massima: 122,1 Nm a 11.250 giri/min

Peso a secco: 186,5 kg

Scarico Akrapovič omologato

Cerchi in fibra di carbonio

Impianto frenante Brembo Front Brake Pro+

Sospensioni Öhlins elettroniche Smart EC 3.0

Ducati Panigale V4 Márquez 2025 World Champion Replica, è prodotta in 293 esemplari

Le differenze con la Panigale V4 S

Livrea replica della DesmosediciGP25 ufficiale di Márquez del racing team Ducati Lenovo

Sella in Alcantara

Corner sidepods

Firma di Marc Márquez sulla cover serbatoio

Frizione a secco

Testa di sterzo in alluminio ricavata dal pieno con nome e numero della moto

Animazione dedicata del cruscotto all’accensione con nome e numero della moto

Chiave di accensione dedicata con inserto in alluminio riportante il numero della moto

Pedane pilota regolabili in alluminio ricavate dal pieno

Pacchetto freno anteriore PRO+: dischi freno Brembo 2 x Ø 338.5 x 6.2 mm T-Drive alettati, pinze freno Brembo GP4 Sport Production in alluminio ricavate dal pieno alettate con anodizzazione di colore titanio, pompa freno Brembo MCS 19.21 con Brembo “remote adjuster”

Silenziatore omologato Akrapovič con mappatura dedicata

Componenti in fibra di carbonio: cerchi ruota, parafango posteriore, pinna para catena, para tacchi, protezioni forcellone, para calore dello scarico, protezione cover alternatore

Modulo GPS

Equipaggiamento supplementare fornito all'acquisto Sella non in Alcantara

Telo coprimoto con personalizzazione esclusiva

Certificato di autenticità

Scatola personalizzata dei componenti a corredo

Cassa di imballaggio con grafica dedicata

Accessori inclusi per uso non stradale Tappo serbatoio in alluminio ricavato dal pieno

Condotti di raffreddamento dei dischi anteriori in carbonio

Tappo rimozione porta targa

Cover aperta in carbonio per la frizione a secco

Pubblicato da Fabio Meloni, 19/12/2025