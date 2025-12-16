Occasione d'oro

Vuoi stupire gli amici "pistaioli"? La Ducati Panigale V4R SBK con cui Redding ha corso il BSB è in vendita...

Avatar di Fabio Meloni, il 16/12/25

3 minuti fa - Ecco le caratteristiche della moto e come comprarla

Lo ha annunciato sui social il Team PBM. Ecco le caratteristiche della moto e come comprarla

È in vendita la Ducati Panigale V4R SBK del Team PBM con la quale Scott Redding è tornato a correre nel BSB, vincendo anche sette gare. Lo ha annunciato sui social il Team stesso con questo annuncio: ''Hai mai sognato di possedere una moto capace di competere ai massimi livelli in un campionato come il BSB? Questa è la tua occasione. Stiamo vendendo la moto con la quale Scott Redding ha corso e vinto gare. Condizioni perfette, pronta a scendere in pista''.

In vendita la Ducati Panigale V4R del Team PBM con la quale Scott Redding ha corso il BSB 2025. Qui, nel box

Per tutte le informazioni, prezzo incluso, bisogna scrivere a john.mowatt@pbm.uk.com

Ecco la scheda tecnica della moto:

MOTORE
4 tempi, V4 a 90°

CILINDRATA
998 cC

ALESAGGIO X CORSA
81 x 48,4 mm

DISTRIBUZIONE
Desmodromica, 4 valvole per cilindro

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO
A liquido

GESTIONE MOTORE
Motec M170

INIEZIONE
Sistema di iniezione elettronica con corpi farfallati ellittici motorizzati indipendenti

IMPIANTO DI SCARICO
Schema 4-2-1-2, con due catalizzatori e quattro sonde lambda

POTENZA

oltre 235 CV a 16.500 giri/min all’albero motore

VELOCITÀ MASSIMA

315 km/h

RAPPORTI CAMBIO (STANDARD)
1ª = 36/15
2ª = 34/17
3ª = 33/19
4ª = 32/21
5ª = 30/22
6ª = 27/22

TELAIO
Telaio anteriore in alluminio

SOSPENSIONI
Forcella Öhlins upside-down pressurizzata RVP2530 da 46 mm, forcellone monobraccio in alluminio, ammortizzatore Öhlins RVP50

RUOTE
OZ in lega di alluminio forgiato

CAMBIO
6 marce, ingranaggi a denti dritti

FRIZIONE
Frizione a secco STM multidisco antisaltellamento con comando idraulico

CATENA
Regina

FRENO ANTERIORE
Pinze Brembo monoblocco alettate in alluminio, ricavate dal pieno, con attacco radiale e 4 pistoni in titanio. Doppi dischi freno in acciaio Brembo.

FRENO POSTERIORE
Pinza Brembo in alluminio con attacco assiale a 2 pistoni. Disco freno in acciaio Brembo.

PNEUMATICO ANTERIORE
Pirelli slick 125/70-R17

PNEUMATICO POSTERIORE
Pirelli slick 200/65-R17

LUNGHEZZA
2.070 mm

LARGHEZZA
670 mm

PESO A SECCO
168 kg

INTERASSE
1.540 mm

CAPACITÀ SERBATOIO
21 litri

In vendita la Ducati Panigale V4R del Team PBM con la quale Scott Redding ha corso il BSB 2025. Qui, in bagarre

Pubblicato da Fabio Meloni, 16/12/2025
Tags
scott reddingducati corse
