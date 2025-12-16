Vuoi stupire gli amici "pistaioli"? La Ducati Panigale V4R SBK con cui Redding ha corso il BSB è in vendita...

È in vendita la Ducati Panigale V4R SBK del Team PBM con la quale Scott Redding è tornato a correre nel BSB, vincendo anche sette gare. Lo ha annunciato sui social il Team stesso con questo annuncio: ''Hai mai sognato di possedere una moto capace di competere ai massimi livelli in un campionato come il BSB? Questa è la tua occasione. Stiamo vendendo la moto con la quale Scott Redding ha corso e vinto gare. Condizioni perfette, pronta a scendere in pista''.

In vendita la Ducati Panigale V4R del Team PBM con la quale Scott Redding ha corso il BSB 2025. Qui, nel box

Per tutte le informazioni, prezzo incluso, bisogna scrivere a john.mowatt@pbm.uk.com

Ecco la scheda tecnica della moto:

MOTORE

4 tempi, V4 a 90°

CILINDRATA

998 cC

ALESAGGIO X CORSA

81 x 48,4 mm

DISTRIBUZIONE

Desmodromica, 4 valvole per cilindro

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

A liquido

GESTIONE MOTORE

Motec M170

INIEZIONE

Sistema di iniezione elettronica con corpi farfallati ellittici motorizzati indipendenti

IMPIANTO DI SCARICO

Schema 4-2-1-2, con due catalizzatori e quattro sonde lambda

POTENZA

oltre 235 CV a 16.500 giri/min all’albero motore

VELOCITÀ MASSIMA

315 km/h

RAPPORTI CAMBIO (STANDARD)

1ª = 36/15

2ª = 34/17

3ª = 33/19

4ª = 32/21

5ª = 30/22

6ª = 27/22

TELAIO

Telaio anteriore in alluminio

SOSPENSIONI

Forcella Öhlins upside-down pressurizzata RVP2530 da 46 mm, forcellone monobraccio in alluminio, ammortizzatore Öhlins RVP50

RUOTE

OZ in lega di alluminio forgiato

CAMBIO

6 marce, ingranaggi a denti dritti

FRIZIONE

Frizione a secco STM multidisco antisaltellamento con comando idraulico

CATENA

Regina

FRENO ANTERIORE

Pinze Brembo monoblocco alettate in alluminio, ricavate dal pieno, con attacco radiale e 4 pistoni in titanio. Doppi dischi freno in acciaio Brembo.

FRENO POSTERIORE

Pinza Brembo in alluminio con attacco assiale a 2 pistoni. Disco freno in acciaio Brembo.

PNEUMATICO ANTERIORE

Pirelli slick 125/70-R17

PNEUMATICO POSTERIORE

Pirelli slick 200/65-R17

LUNGHEZZA

2.070 mm

LARGHEZZA

670 mm

PESO A SECCO

168 kg

INTERASSE

1.540 mm

CAPACITÀ SERBATOIO

21 litri

Pubblicato da Fabio Meloni, 16/12/2025