Vuoi stupire gli amici "pistaioli"? La Ducati Panigale V4R SBK con cui Redding ha corso il BSB è in vendita...

È in vendita la Ducati Panigale V4R SBK del Team PBM con la quale Scott Redding è tornato a correre nel BSB, vincendo anche sette gare. Lo ha annunciato sui social il Team stesso con questo annuncio: ''Hai mai sognato di possedere una moto capace di competere ai massimi livelli in un campionato come il BSB? Questa è la tua occasione. Stiamo vendendo la moto con la quale Scott Redding ha corso e vinto gare. Condizioni perfette, pronta a scendere in pista''.
In vendita la Ducati Panigale V4R del Team PBM con la quale Scott Redding ha corso il BSB 2025. Qui, nel box
Per tutte le informazioni, prezzo incluso, bisogna scrivere a john.mowatt@pbm.uk.com
Ecco la scheda tecnica della moto:
MOTORE
4 tempi, V4 a 90°
CILINDRATA
998 cC
ALESAGGIO X CORSA
81 x 48,4 mm
DISTRIBUZIONE
Desmodromica, 4 valvole per cilindro
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO
A liquido
GESTIONE MOTORE
Motec M170
INIEZIONE
Sistema di iniezione elettronica con corpi farfallati ellittici motorizzati indipendenti
IMPIANTO DI SCARICO
Schema 4-2-1-2, con due catalizzatori e quattro sonde lambda
POTENZA
oltre 235 CV a 16.500 giri/min all’albero motore
VELOCITÀ MASSIMA
315 km/h
RAPPORTI CAMBIO (STANDARD)
1ª = 36/15
2ª = 34/17
3ª = 33/19
4ª = 32/21
5ª = 30/22
6ª = 27/22
TELAIO
Telaio anteriore in alluminio
SOSPENSIONI
Forcella Öhlins upside-down pressurizzata RVP2530 da 46 mm, forcellone monobraccio in alluminio, ammortizzatore Öhlins RVP50
RUOTE
OZ in lega di alluminio forgiato
CAMBIO
6 marce, ingranaggi a denti dritti
FRIZIONE
Frizione a secco STM multidisco antisaltellamento con comando idraulico
CATENA
Regina
FRENO ANTERIORE
Pinze Brembo monoblocco alettate in alluminio, ricavate dal pieno, con attacco radiale e 4 pistoni in titanio. Doppi dischi freno in acciaio Brembo.
FRENO POSTERIORE
Pinza Brembo in alluminio con attacco assiale a 2 pistoni. Disco freno in acciaio Brembo.
PNEUMATICO ANTERIORE
Pirelli slick 125/70-R17
PNEUMATICO POSTERIORE
Pirelli slick 200/65-R17
LUNGHEZZA
2.070 mm
LARGHEZZA
670 mm
PESO A SECCO
168 kg
INTERASSE
1.540 mm
CAPACITÀ SERBATOIO
21 litri
