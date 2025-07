Dainese si assicura un investimento da 25 milioni di euro attraverso l'emissione di un bond con scadenza 2028

Dainese, società vicentina che non ha bisogno di presentazioni, è stata protagonista negli ultimi tempi di alcune operazioni di mercato. La più importante è il cambio di proprietà avvenuto di recente. Come riporta Il Messaggero, il fondo Carlyle (il quale aveva acquisito il controllo nel 2022) ha ceduto il controllo ai fondi creditori Asset Management e HPS Investment Partners.

Mentre è di questi giorni la notizia dell'emissione da parte di Dainese di un bond senior da 25 milioni di euro, con scadenza al 2028. L’operazione è stata supportata dai principali obbligazionisti esistenti della società e si inserisce nell’ambito delle linee di credito già in essere. Le nuove obbligazioni godranno dello stesso rango delle obbligazioni senior garantite già in circolazione con identica scadenza.

«Dainese - dichiara l'azienda - continua ad essere impegnata in discussioni costruttive con i suoi partner finanziari al fine di rafforzare la sua struttura di capitale e migliorare la sua flessibilità finanziaria dopo la significativa volatilità del mercato. Come primo passo e come parte di questo processo, Dainese ha ricevuto un investimento di 25 milioni di euro da grandi investitori finanziari ben capitalizzati, sottolineando il loro continuo sostegno al piano di crescita strategica a lungo termine della società».

Pubblicato da Fabio Meloni, 29/07/2025