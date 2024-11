Dainese fa il pieno di novità a EICMA 2024, a partire dal nuovo airbag

Il Gruppo Dainese porta a EICMA tante interessanti novità per quel che riguarda l'abbigliamento moto, con i suoi marchi Dainese, AGV, TCX e Momodesign. Tra i prodotti più interessanti spicca sicuramente il nuovo Dainese Smart Air, ultima evoluzione dell'airbag indossabile sia sopra sia sotto ogni outfit. Che oggi diventa ancora più sottile, legger ed ergonomico, grazie al nuovo concept minimal. Dotato del rivoluzionario airbag D-air® Road a tripla attivazione del sacco e di gas generator integrato che può essere facilmente sostituito in tutta autonomia, è un airbag certificato di Liv.2 su petto e schiena con una batteria ricaricabile che raggiunge la durata di 12 ore.

AGV K7 - EICMA 2024

NUOVO CASCO AGV Sul fronte caschi, si vede a EICMA il nuovo AGV K7, il casco sport touring integrale che sintetizza al suo interno i concetti di prestazioni e comfort, sicurezza e versatilità. È studiato per adattarsi a ogni stile di guida, da quello comodo sport tourer, a quello cittadino fino allo stile più sportivo. Progettato in galleria del vento, il design di K7 offre massima stabilità ad alta velocità. Prevede interni premium e guanciali intercambiabili, oltre a un innovativo sistema di ventilazione brevettato, a un ampio campo visivo e a un pratico visierino parasole.

Momodesign Aero - EICMA 2024

MOMODESIGN Momodesign – parte del brand portfolio Dainese per l'ambito caschi e abbigliamento moto – porta a EICMA 2024 due modelli completamente rinnovati: AERO e FGTR. Il primo è il pioniere dei caschi Maxi Jet, caratterizzato da un design innovativo e pensato per chi cerca uno stile distintivo senza accettare compromessi in termini di comfort e sicurezza. Che oggi arriva con una ricercata palette colori dalla texture metallizzata opaca che rivisita i grandi classici del marchio. FGTR, invece, si rinnova con l’omologazione ECE 2206, con un restyling contemporaneo sia per il modello Classic che Evo, con colorazioni e grafiche esclusive. Ispirato ai caschi da elicotterista, FGTR Classic è da sempre contraddistinto da dettagli artigianali come i bordi cuciti a mano a percorrere il profilo della calotta e della visiera.

TCX a EICMA 2024

URBAN LIFESTYLE DI TCX Sul fronte calzature, TCX presenta a Milano i nuovi modelli della linea 24/7, Ikasu 2 e Nalbak, disponibili sia per uomo che per donna. Sono caratterizzati dal nuovo inserto ZPLATE® che combina rigidità trasversale, per proteggere dagli urti, alla flessibilità longitudinale per un comfort superiore in camminata; la suola GROUNDTRAX®, resistente all'usura, è invece realizzata con battistrada in gomma dal design anti scivolo e garantisce massimo grip su tutte le superfici.

AGV Niki Lauda - EICMA 2024

IL CASCO DI NIKI LAUDA Oltre a tutte le anteprime e alle novità allo stand di Dainese è stato esposto anche il leggendario casco AGV X1 Air System di Niki Lauda, indossato dal pilota di Formula 1 durante il drammatico Gran Premio di Germania del 1976. Dopo essere trafugato ad un evento a Milano nel 1988, torna finalmente a raccontare la sua incredibile leggenda. Scomparso per 37 anni dopo l’apparizione ad una mostra negli Stati Uniti nel 1987 e alcuni successivi movimenti tra Giappone e Italia, l’AGV X1 di Niki Lauda è stato a lungo oggetto di mistero e per decenni la sua sparizione ha alimentato speculazioni e miti. Dainese, proprietario del marchio AGV, è riuscito a rivendicarne la legittima proprietà, restituendo alla storia e agli appassionati questo prezioso cimelio.

Pubblicato da Francesco Irace, 14/11/2024