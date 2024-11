EICMA 2024: le novità Aprilia in video raccontate da Diego Arioli

Tantissime le novità per Aprilia a EICMA 2024, dalle 125 alla Tuono 457, passando per Tuono e RS 660 fino a Tuono V4 e RSV4. Il video

Piatto veramente ricco per Aprilia a EICMA 2024. In mostra allo stand la regina delle supersportive della casa di Noale, le nuove RSV4 e Tuono V4, anche in versione Factory, che si evolve in stile, aerodinamica, motore e tecnologia. Non ci sono solo le sportive grandi e grosse, però, infatti Aprilia lancia a EICMA 2024 anche le nuove SX e RX 125 la Tuono 457 e a salire le 660 Tuareg Rally,RS e Tuono Factory. Di tutto questo parliamo con Diego Arioli, Responsabile Marketing & Prodotto Moto del Gruppo Piaggio.

Pubblicato da Isabella Galli, 08/11/2024