UNICEF mette all’asta su Ebay tuta Dainese e casco AGV indossati da Valentino Rossi

Dainese ha donato a UNICEF Italia il kit Soleluna Vale46 Anniversario 1 di 46, indossato da Valentino Rossi durante una sessione di allenamento al Mugello. Del kit fanno parte la tuta Demone GP D-air® 3X e il casco Pista GP RR, nella livrea celebrativa Soleluna Vale46 Anniversario.

UNICEF mette all'asta tuta e casco di Valentino Rossi. Qui, il Dottore in azione al Mugello

Il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia mette questo kit all'asta su Ebay. Il ricavato sosterrà il suo programma Road Safety, dedicato alla sicurezza dei bambini sulle strade di tutto il mondo. L’asta si aprirà domani 25 novembre 2025 alle ore 00:00 (UTC) e si concluderà il 29 novembre 2025 alle ore 23:59 (UTC).

UNICEF mette all'asta tuta e casco di Valentino Rossi. Il dettaglio della numerazione

A detta di Unicef, gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra bambini e adolescenti dai 5 ai 19 anni, con oltre 600 vittime al giorno. Con il programma Road Safety, il Fondo interviene nei punti più critici della mobilità infantile: riduce i limiti di velocità vicino alle scuole, realizza marciapiedi e attraversamenti sicuri, promuove l’uso di seggiolini e caschi, rafforza le leggi e la loro applicazione.

UNICEF mette all'asta tuta Demone GP D-air® 3X e casco Pista GP RR nella livrea celebrativa Soleluna Vale46 Anniversario

UNICEF, la più grande organizzazione al mondo dedicata ai diritti e al benessere dei bambini, lavora in oltre 190 Paesi per garantire protezione, salute ed educazione, mettendo i più piccoli al centro delle proprie azioni. Qui la pagina Dainese dedicata all'iniziativa.

UNICEF mette all'asta tuta e casco di Valentino Rossi. Chi non vorrebbe avere la tuta del Dottore?

Pubblicato da Fabio Meloni, 24/11/2025