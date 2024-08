Scorpion EXO 1400 Evo II Carbon Air: il casco GT ora anche in carbonio

Parente dell'EXO 1400 Evo II Air, il top di gamma tra i caschi GT di Scorpion Sports è certamente EXO 1400 Evo II Carbon Air, vale a dire la versione con calotta in carbonio e fibre Ultra TCT. Scopriamo caratteristiche, taglie, colori e prezzi.

FUORI E DENTRO Partiamo allora dalla calotta in Ultra-TCT Carbon, disponibile in 3 diverse misure e realizzata miscelando la fibra carbonio con il mix di fibre nobili Thermodynamic Composite Technology, per contenere il peso e offrire la massima capacità di assorbimento degli urti. Un'altra prerogativa dei caschi Scorpion di alta gamma sono gli interni – in tessuto KwikWick III, estraibili e lavabili – dotati di tecnologia Airfit: tramite un pulsante, infatti, è possibile gonfiare i cuscini laterali e trovare il fit migliore del casco sulla testa.

La nuova presa d'aria frontale sull'EXO 1400 Evo II Carbon Air

AL FRESCO Veniamo ora al capitolo prese d'aria partendo da quella nuova, super profilata, posta nella parte superiore della calotta: garantisce l'entrata del flusso d'aria, mentre attraverso l'estrattore dell’aria calda al posteriore, ulteriormente implementato, l'aria calda fuoriesce. Insieme a quella superiore lavora l'altra, posta sulla mentoniera. Quanto alle visiere – sì, due, oltre a quella bianca è inclusa anche quella fumé – lavorano con il meccanismo Ellip-Tec-II, che permette facilmente e senza l'utilizzo di utensili di sostituirle. La visiera montata può essere invece regolata su 3 posizioni, da tutto chiuso a tutto aperto, passando per una terza modalità, leggermente aperta. Ellip-Tec-II garantisce una chiusura della visiera ermetica. Incluso nella confezione c'è anche Pinlock 120XLT MaxVision per un'azione anti appannante al 100%. Le dimensioni maggiori e il tipo di montaggio la rendono capace di coprire perfettamente l’intera visiera senza creare alcun tipo di ostacolo alla visione.

Lo Scorpion EXO 1400 Evo II Carbon Air

DOTAZIONI Su EXO 1400 Evo II Carbon Air si occupano di garantire il massimo comfort e la massima sicurezza dotazioni come la visiera solare retrattile Speedview, l'anello di chiusura a doppia-D i cuscinetti interni KwikFit che consentono di mettere e togliere agilmente i modelli di occhiali più usati, il deflettore nasale e non ultimo il sistema di estrazione rapida dei guanciali per facilitare la rimozione del casco in caso di incidente da parte del personale medico.

TAGLIE E PREZZI EXO 1400 Evo II Carbon Air di Scorpion Sports è disponibile in 3 misure di calotta e 6 differenti taglie: la prima va dalla XS alla M, la seconda copre la L e la terza dalla XL alla XXL. Il Carbon Air è omologato ECE R22.06, garantito 5 anni e in versione Mirage-Reika è disponibile al prezzo di 469,90 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 30/08/2024