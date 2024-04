Scorpion EXO GT SP Air, il GT sportivo con nuova calotta in Apex Series (video)

Il nuovo Scorpion EXO GT SP Air è arrivato. Il casco GT sportivo con la rivoluzionaria calotta Apex Series debutta sul mercato. Scopriamo dunque caratteristiche, colori e prezzi del nuovo casco di Scorpion Sports.

Obiettivo del team R&D Scorpion è stato quello di ridefinire l’eccellenza e per farlo sono partiti dalla progettazione di una nuovissima e rivoluzionaria calotta APEX series: questa è realizzata in una nuova combinazione di materiali che unisce carbonio 3K Twill termoformato e fibra di vetro. Un casco Gran Turismo che offre caratteristiche da casco racing ma con un comfort e una comodità che Scorpion definisce senza precedenti.

La grande novità è rappresentata dalla calotta Apex Series con fibre di carbonio della migliore qualità fuse in un unico strato: 7 strati in totale, 3 in carbonio e 3 (+ 1) in fibra di vetro rendono la calotta composita Apex Series Lite Force Carbon un qualcosa di completamente nuovo e unico. Una configurazione che garantisce, a detta di Scorpion, una dispersione ottimale dell’energia in caso di impatto, qualunque sia l’angolazione di provenienza.

Il nuovo Scorpion EXO-GT SP Air

La visiera e il visierino solare raggiungono per la prima volta insieme in un casco la Classe Ottica 1. Le due lenti sono asferiche e presentano spessori diversi lungo tutta la superficie che rendono perfetta la visione, riducendo i riflessi e prevenendo la distorsione dell’immagine. La visiera esterna è stata inoltre progettata e sviluppata per migliorare ulteriormente l’aerodinamica e ridurre il rumore dell’aria alle alte velocità ed è dotata del Pinlock 120XLT MaxVision che assicura un'azione anti appannante al 100%. Il nuovo EXO GT SP Air, inoltre, offre la possibilità di regolare l’altezza del visierino in 2 differenti posizioni così da soddisfare al meglio le esigenze e le preferenze del motociclista. Grazie al nuovo meccanismo Ellip-Tec-II, la visiera può essere sostituita facilmente e senza l'utilizzo di utensili.

Scorpion EXO GT SP Air: il frontale

Gli interni comfort del nuovo EXO GT SP Air sono realizzati utilizzando molteplici miscele di tessuti per un tocco incredibilmente morbido. Come da tradizione Scorpion non poteva mancare il sistema Airfit: grazie i cuscinetti gonfiabili gli interni aderiscono al meglio a ogni tipologia di testa. I cuscinetti interni KwikFit, invece, consentono di mettere e togliere agilmente gli occhiali da vista o da sole. Quanto al sistema di ventilazione Cool Tech offre una miglior capacità di raffreddamento e di traspirazione: il sistema raccoglie il massimo flusso d’aria in entrata e, grazie alle differenze di pressione dell’aria nei vari canali interni, aspira l’aria fresca ed espelle velocemente quella calda.

A garantire alti standard di sicurezza, oltre alla nuova calotta in fibre, ci pensano il sistema di estrazione rapida dei guanciali che permettono al personale medico di rimuovere facilmente il casco in caso di incidente e il sistema di chiusura con anello a doppia-D in titanio.

Scorpion EXO GT SP Air: il cinturino con chiusura a doppia-D in titanio

Il nuovo EXO GT SP Air è realizzato con predisposizione per il sistema interfono integrato. Scorpion EXO quest’anno lancerà 2 nuove linee di interfono Bluetooth sviluppate internamente, universali e autonome, concentrandosi sul facile accoppiamento dell’interfono e sulla migliore qualità del suono. Lo slot per interfono semplifica l’installazione della serie di interfoni EXOCOM, mentre è comunque estremamente semplice installare sul nuovo casco Scorpion Sports interfoni di altre marche.

Per il nuovo Scorpion EXO GT SP Air 3 taglie di calotta: la M copre le taglie dalla XS alla M e registra un peso di 1.350+50 gr, la calotta L, per il casco della medesima taglia, sale a quota 1.450+50 gr mentre la calotta XL, per i caschi dalla XL alla 3XL, fa crescere il peso fino a 1.500+50 gr. Il nuovo EXO GT SP Air di Scorpion Sports è omologato ECE 22.06 e garantito 5 anni.

L'EXO GT SP Air attacca a 469,90 euro nelle versioni monocolore, mentre per quelle con grafiche ne servono 499,90.

Pubblicato da Michele Perrino, 02/04/2024