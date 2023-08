Scorpion EXO-Tech EVO: l'apribile flip back è omologato 22-06

EXO-Tech EVO è l'evoluzione del casco apribile flip back di Scorpion. Doppia omologazione P/J, il casco rispetta la recente normativa 22-06: scopriamo caratteristiche e prezzi di questo modello (qui invece trovate l'unboxing video della versione Carbon).

CARATTERISTICHE La calotta dell'EXO-Tech EVO, realizzata in elementi policarbonati di ultima generazione, integra perfettamente la mentoniera quando, dalla posizione chiusa, si passa a quella aperta: la visiera si alza automaticamente quando si passa in questa posizione e la mentoniera scorre di 180° fino alla parte posteriore della calotta, assicurando una migliore aerodinamica. La visiera è dotata di Pinlock 3D, il visierino interno Speedview aiuta anche quando il sole ci sorprende durante la marcia, mentre gli interni in schiuma 3D, rivestiti del tessuto anallergico, antimicrobico e traspirante Kwikwick III, insieme ai cuscinetti interni Kwikfit, garantiscono il massimo comfort. Il peso dell'EXO-Tech EVO di Scorpion Sports è di 1.700 grammi in taglia M.

VEDI ANCHE

Scorpion EXO-Tech EVO

PREZZI Due taglie di calotta – dalla XS alla L e dalla XL alla XXL – predisposizione per gli altoparlanti Bluetooth, cinturino con chiusura micrometrica, l'EXO-Tech EVO è disponibile, con 5 anni di garanzia, in 5 livree monocolore e 4 con grafiche, con prezzi che partono dai 329,90 euro fino ai 369,90 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/08/2023