Scorpion ADF-9000 Air: il casco adventure premium nell'unboxing video

In un mondo sempre più dominato da moto enduro stradali e maxienduro, la necessità di caschi adventure va crescendo. Nel catalogo Scorpion Sports, tolte le proposte più dichiaratamente off-road, c’è lui, l’ADF-9000 Air, il protagonista del nostro unboxing di oggi. Scopriamolo insieme!

Scorpion ADF-9000 Air

Cosa mi è piaciuto di più e cosa meno di ADF-9000 Air di Scorpion Sports. Partiamo dalla sensazione di qualità: per equilibrio, finiture e materiali – penso al cinturino con chiusura a doppio anello o al sistema AirFit, ma ve ne parlerò tra poco – si percepisce una grande cura del dettaglio. Il sistema AirFit permette, tramite un pulsante all'interno della mentoniera, di gonfiare i guanciali affinché questi aderiscano perfettamente al volto, dandomi la sensazione di avere quasi un casco su misura. Bella la visiera con movimento micrometrico e molto bene anche la presa d’aria anteriore: fa entrare una bella quantità d’aria dentro, unico neo il meccanismo di apertura, interno alla mentoniera, poco pratico da raggiungere quando si è in marcia. Ultimo ma non per importanza, il frontino: in Scorpion hanno studiato bene l’impatto con l’aria e, per evitare un eccessivo attrito in velocità, ci sono delle feritoie; la controparte è che creano qualche fruscio in più.

Gli interni dell'ADF-9000 Air

Parlavo di qualità ed ecco che, tecnicamente, lo Scorpion ADF-9000 Air sfodera una calotta in Ultra-TCT che rispetta la recente normativa 22-06. Il sistema d’aerazione è l’Aero Tuned Ventilation System, con una presa d’aria frontale, due sulla parte alta della calotta e un estrattore posteriore. Non potevano mancare visiera e visierino solare Speedview: la prima è dotata di lente Pinlock antiappannante, mentre il secondo è dotato di trattatamento antifog su entrambi i lati. Non è finita qui però perché nella confezione dello Scorpion ADF-9000 Air c’è anche la visiera fumé! Passiamo agli interni con tessuto Kwikwick 3, antibatterico, sfoderabile e lavabile, ai cuscini Kwikfit, che permettono di inserire comodamente gli occhiali da vista o da sole e sono dotati del sistema Airfit, grazie al quale si possono gonfiare e sgonfiare alla ricerca della migliore vestibilità. Alla voce sicurezza l’ADF-9000Air sfodera un cinturino con doppia D in titanio e il sistema ERS, Emergency Release System, realizzato perché il personale sanitario possa rimuovere i cuscini rapidamente e senza movimenti eccessivi in caso di incidente. Il peso? L’ADF-9000 Air di Scorpion Sports è a quota 1.450 grammi in taglia M.

Lo Scorpion ADF-9000 Air è disponibile in 3 taglie di calotta (XS-S, M-L e XL-3XL), con prezzi che partono da 399,90 euro delle versioni monocolore fino ai 439,90 euro di quelle con grafiche come questa.

Pubblicato da Michele Perrino, 24/07/2023