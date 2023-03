Scorpion Covert-FX: l'integrale più eccentrico nell'unboxing video

Continua l’appuntamento con i caschi eccentrici e, dopo l’unboxing dell’EXO-Combat II oggi tocca al Covert-FX. Se nel primo caso vi abbiamo raccontato di un jet che gioca a fare l’integrale, qui siamo in presenza di un vero casco full-face a tutti gli effetti! Il protagonista del nostro Motorunboxing è lui, scopriamolo insieme!

Scorpion Covert-FX: a visiera aperta

Covert-FX è il casco integrale di Scorpion Sports per chi cerca qualcosa di diverso rispetto al solito integrale. Mi piace la forma, così come la sensazione di leggerezza ed equilibrio che trasmette. La visiera è bella ampia, soprattutto in altezza, il che mi dà una bella sensazione di visibilità: questa peraltro è quella fumé, ma nella confezione c’è anche quella trasparente. Un cenno, infine, anche a comfort e prese d’aria: come tutti gli Scorpion Sports si sta bene dentro, grazie a volumi ampi, mentre le prese d’aria superano la prova, anche se l’apertura/chiusura di quella sulla mentoniera è un po’ macchinosa perché il meccanismo è all’interno e il sottogola si mette nel mezzo. Non sarà il casco più silenzioso del mondo, ma chi bello vuole apparire un poco deve soffrire...

Scorpion Covert-FX: prese d'aria sulla mentoniera

Che il Covert-FX sia un casco per palati fini lo mette subito in chiaro dalla calotta, realizzata in Ultra-TCT, materiale che garantisce un maggior assorbimento dell’energia in caso di incidente. Come tutte le novità, anche il Covert è omologato secondo i criteri della normativa ECE 22-06. Il capitolo prese d’aria, come vi raccontavo nella breve anteprima in movimento, è affidato a due differenti soluzioni: sulla parte alta della calotta ce n’è una tradizionale, mentre sulla mentoniera ci sono delle feritoie: a dispetto delle sei fessure, però, si aprono o chiudono giusto un paio di piccoli fori all'interno.

Scorpion Covert-FX: le imbottiture sono adatte agli occhiali

VISIERA E INTERNI Veniamo al capitolo visiera, o meglio, visiere: sì perché il Covert-FX di Scorpion Sports è fornito con quella trasparente e quella fumé. Il meccanismo per scambiarle non è a sgancio rapido ma è super semplice: basta un cacciavite e si impiegano giusto due minuti per passare dall’una all’altra. Il Covert-FX, tra l’altro, è dotato anche di predisposizione per il sistema Pinlock Max Vision, così da scongiurare il rischio dell’appannamento. Gli interni del Covert-FX sono come da tradizione Scorpions Sports: il tessuto di rivestimento estraibile e lavabile, infatti, è il Kwikwick III, materiale con trattamento antibatterico e ipoallergenico. I cuscini KwikFit, poi, sono fatti per alloggiare con facilità occhiali da sole o da vista e, sotto di essi, trovano spazio gli alloggiamenti per gli altoparlanti dell’interfono. Il sistema di chiusura, infine, è affidato al più classico dei cinturini con chiusura micrometrica.

Scorpion Covert-FX è disponibile con due calotte, una che copre dalla XS alla L, l’altra dalla XL alla XXL, e un peso di 1.450 grammi in taglia M. Cinque anni di garanzia, 4 livree monocolore e due con grafiche, come il Gallus del nostro unboxing: prezzi, rispettivamente, di 249,90 e 289,90 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 23/03/2023