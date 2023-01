Scorpion EXO-391: che prezzo l'integrale entry level! Prova e unboxing

Se state cercando un casco integrale bello, dalla dotazione completa e a un prezzo super, allora state cercando l’EXO-391, casco entry level della gamma Scorpion Sports. Il protagonista dell’unboxing di oggi è lui, scopriamolo insieme!

La prova dell'EXO-391 di Scorpion Sports

Dello Scorpion EXO-391 apprezzo da subito la calzata e la qualità degli interni, sono davvero morbidi e confortevoli. Ottima anche la visiera, molto ampia, che mi offre un bel campo visivo, per non parlare del fatto che si chiude in modo ermetico, ma si apre con facilità anche coi quanti grazie al grosso pulsante qui davanti. Ultimo, ma non per importanza, il funzionamento delle prese d’aria: quella sulla mentoniera fa arrivare davvero tanta aria, scongiurando il rischio dell’appannamento della visiera e quella nella parte alta della calotta tiene al fresco la testa: a dimostrazione del suo buon funzionamento ho dovuto chiuderla in questi giorni invernali, faceva quasi freddo!

Scorpion EXO-391

Prima di introdurvi le caratteristiche dell’EXO-391 però, lasciatemi dire quanto è bella la grafica, col bel mix di bianco, nero, grigio e rosso fluo (che tende più all’arancione a dire il vero). Non è che una delle undici differenti colorazioni dell’EXO-391, quindi ce n’è davvero per tutti i gusti! Nonostante si tratti di un casco entry level – nella gamma degli integrali Scorpion Sports, sopra di lui, ci sono EXO-491, EXO-520 Air e EXO-1400, ma è arrivato anche il nuovissimo Evo – la qualità percepita è molto buona, non solo per merito della bella livrea, ma anche per i materiali: si apprezzano infatti la sensazione di leggerezza che trasmette, il bel meccanismo di chiusura della visiera, ma anche la finitura effetto pelle nella parte inferiore. Dal punto di vista tecnico, invece, vale la pena ricordare che l’EXO-391, grazie una calotta in elementi policarbonati di ultima generazione, soddisfa la normativa ECE 22-06, col peso a quota 1.550 grammi in taglia M. Proprio sulla calotta trovano spazio due presa d’aria: una sulla mentoniera, regolabile su due posizioni, l’altra nella parte alta.

Scorpion EXO-391: il sistema della visiera con chiusura ermetica

VISIERA E INTERNI Spostiamoci ora sulla visiera che è predisposta per il sistema Pinlock antiappannamento ed è dotata, come di consueto sui caschi Scorpion Sports, del sistema Ellip-Tec che permette montaggio e smontaggio della stessa in pochi secondi e, grazie alle molle, alle guarnizioni e al sistema di chiusura ermetico, è a prova di spiffero. Quanto agli interni, sono realizzati in morbida schiuma espansa a tripla densità e sono rivestiti dal nuovo tessuto ipoallergenico e traspirante KwikWickC, sfoderabile e lavabile. Altra prerogativa dei caschi Scorpion è il sistema Kwick Fit, con i cuscinetti che permettono di far spazio alle stanghette degli occhiali da sole o da vista. Il sistema di chiusura dell’EXO-391 si affida al più classico dei cinturini a chiusura micrometrica ma la dotazione di serie prevede anche deflettore nasale e sottogola in neoprene amovibile, per non parlare, in ottica sicurezza, dei guanciali, removibili in caso di incidente.

Scorpion EXO-391 è disponibile con due differenti calotte, una per le taglie dalla XS alla M e una dalla L alla XXL. Il prezzo? Tenetevi forte: 99,90 euro per le versioni monocolore, mentre per quelle con grafiche, come questa, servono 119,90 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 31/01/2023