Scorpion Sports Covert FX e ADF-9000 Air, le novità del 2023

Il casco Covert X di Scorpion Sports si evolve per diventare Covert FX: una versione integrale totalmente inedita e rinnovata. Un’evoluzione che non snatura però lo spirito originale di questo Street-Fighter (qui tutte le novità Scorpion a EICMA 2022). Covert FX si rivolge a chi desidera infrangere gli schemi. Il casco ha una calotta realizzata in Ultra-TCT capace di garantire leggerezza e grande capacità di assorbimento degli urti. La mentoniera è stata ottimizzata così da ridurre al minimo qualsiasi la turbolenza.

Scorpion Sports Covert FX Gallus

INTERNI SFODERABILI Le tasche degli altoparlanti integrate invece semplificano l’installazione del dispositivo Bluetooth, mentre gli interni rivestiti del materiale KwikWick 3 - sfoderabile, lavabile, traspirante e termoregolante - permettono alla testa di rimanere sempre fresca e asciutta. Insieme alla visiera trasparente è disponibile di serie anche la visiera Dark Grey. Covert FX di Scorpion Sports parte da 249,90 euro, che diventano 289,90 per la versione con grafica Gallus.

Scorpion Sports Covert FX Solid

VEDI ANCHE

VIVA L'AVVENTURA! Nuovo Scorpion Sports ADF-9000 Air è stato progettato per soddisfare le esigenze dei riders più avventurosi, offrendo un buon equilibrio tra qualità e performance su strada e in fuoristrada. La calotta leggera è realizzata in fibra Ultra-TCT per garantire una grande resistenza agli urti. Il frontino, progettato con una aerodinamica pensata per le alte velocità, è in Exolon un materiale plastico molto solido. Il frontino può essere facilmente rimosso allentando i bulloni direttamente con le mani. In fuoristrada poi, la visiera presenta un sistema che ne consente facilmente e rapidamente la rimozione senza l’utilizzo di alcun attrezzo.

Scorpion Sports ADF 9000 Air Trail

VESTIBILITÀ AL TOP Un’altra caratteristica unica presente solo nei caschi Scorpion Sports è il sistema Airfit (sistema di gonfiaggio dei guanciali interni) che migliora la vestibilità, aiutando a ridurre in maniera significativa il rumore del vento. Sia che si stratti di un viaggio intorno al mondo, fuoriporta o in città l’ADF-9000 Air è pensato per offrire al motociclista il massimo del comfort e della sicurezza su qualsiasi terreno così da incarnare lo spirito del vero e autentico casco all-road. Il prezzo consigliato al pubblico è di 399,90 euro, che salgono a 439,90 se si desiderano le grafiche Trail-Desert.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 28/12/2022