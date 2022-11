Scorpion, tutte le novità presenti a EICMA 2022. Unboxing video

Torna a EICMA 2022 anche Scorpion dopo due anni di assenza, per portare in fiera tutta la sua gamma omologata ECE 22-06, che prevede un maggior numero di punti di impatto per la valutazione dei caschi. Ci racconta tutte le novità Scorpion Christian Occhipinti, direttore commerciale di Scorpion Sport Italia.

SCORPION EXO CITY

Scorpion a EICMA 2022: il nuovo Exo City

Il debutto più importante per Scorpion a EICMA 2022 è questo casco cittadino realizzato in due calotte, con visiera coprente per proteggere il volto sulle strade ad alta velocità come le tangenziali. Il rivestimento interno è removibile e lavabile, e non manca il visierino per proteggersi dal sole.

GLI ALTRI CASCHI

Scorpion a EICMA 2022: il Combat 2

Non è finita qui: in fiera Scorpion ha portato quattro nuovi modelli: l'ADF 9000, nel nuovo segmento Sport Tourer, con visierino amovibile, ampia visiera ampia per una visuale completa a 180° e visierino interno, perfetto per percorrere strade asfaltate e non. Nel sempre più richiesto segmento Streetfighter troviamo poi il Covert FX, omologato integrale dall’appeal aggressivo, e la novità Combat 2 con mentoniera amovibile. Da ultimo, l’integrale entry level 391, caratterizzato da un ottimo rapporto qualità prezzo.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 10/11/2022