Scorpion Sports EXO-Combat II: Jet o Integrale? Prova e unboxing

È uno dei caschi più eccentrici del panorama, sembra un integrale ma diventa jet in un attimo... Scorpion Sports presenta il nuovo EXO-Combat II, versione rinnovata dell’EXO-Combat Evo che mantiene praticamente inalterato lo stile ma si aggiorna sotto diversi punti di vista. Andiamo a scoprirlo insieme in questa puntata di MotorunBoxing!

Scorpion Sports EXO-Combat II



MESSO ALLA PROVA Design da paura, molto adatto al pubblico giovane che vuole osare con il lool, EXO-Combat II convince per la leggerezza percepita e il suo bilanciamento una volta indossato. A livello di confort si comporta piuttosto bene, la ventilazione offerta dalle prese d'aria è buona, in particolare quella sulla mentoniera (seppur difficile da aprire/chiudere col sottogola montato). Il suo design non offre un campo visivo XXL, come siamo abituati con caschi proposti di recente, ma la situazione non è critica, anzi, con il visierino abbassato si riesce ad avere una buona visibilità anche all'imbrunire nonostante la finitura fumé. Se vogliamo andare a cercare il pelo nell'uovo è un po’ rumoroso, ma ricordiamoci che è comunque un jet prestato al mondo degli integrali…



LOOK DA INTEGRALE MA... Il design dell’EXO-Combat II è certamente fuori dalle righe, sembra il casco di uno Stormtrooper, i soldati dell’impero in Guerre Stellari. La sua particolarità è che sembra un’integrale, e ripara dal vento come un casco full face, ma è un jet. Bastano pochi secondi, infatti, per smontare la mentoniera, tramite i due pulsanti a lato, e trasformarlo. L’EXO-Combat II di Scorpion Sports gioca a fare l’integrale ma protegge come un jet: la mentoniera non protegge dagli impatti... ma da aria, insetti e altri oggetti che puntano al volto sì.

VEDI ANCHE

Scorpion Sports EXO-Combat II... guarda uno Sturmtrooper!



NUOVA OMOLOGAZIONE Ciononostante EXO-Combat II rispetta i più severi limiti imposti dalla normativa ECE 22-06. La calotta, in elementi policarbonati avanzati di ultima generazione, è realizzata in due misure, una che copre le taglia dalla XS alla L, l’altra dalla XL alla XXL. Sulla parte superiore c’è la presa d’aria Aero-Tuned che può essere aperta o chiusa tramite la leva, ma in realtà sulla mentoniera amovibile ce ne è un’altra: la regolazione aperto/chiuso non si vede, è all’interno! Chiudiamo il capitolo esterni col visierino parasole Speedview: è dotato di trattamento antiappannante su entrambi i lati.



L'INTERNO Il tessuto interno dell’EXO-Combat II è il classico KwikWickC, anallergico e antibatterico. Gli interni asportabili e lavabili, fanno il pari con i cuscinetti KwikFit, che permettono di mettere e togliere facilmente gli occhiali. Le tasche per gli altoparlanti Bluetooth, all’interno, rendono più facile l’installazione.

Scorpion Sports EXO-Combat II, il sottogola toglie i fruscii ma rende difficile azionare la presa d'aria sulla mentoniera



TAGLIE E PREZZI Completano il quadro delle dotazioni il deflettore nasale, il sottogola amovibile e il cinturino, con chiusura micrometrica. Il peso dello Scorpion EXO-Combat II è di 1.350 grammi in taglia M.

EXO-Combat II di Scorpion Sports è disponibile, con 5 anni di garanzia, in taglie che vanno dalla XS alla XXL. Due versioni monocolore, Nero Opaco e Grafite, due con grafiche: il prezzo è a partire da 199,90 euro.