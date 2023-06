Scorpion EXO-City II: il casco jet omologato 22-06 nell'unboxing video

Bella stagione, sole e temperature primaverili – per non dire estive – fanno venire voglia anche ai più refrattari di muoversi in scooter e, per chi usa il due ruote in città, la soluzione per la massima praticità è certamente lui, il casco jet. Dopo avervi presentato lo scorso anno l’Exo-City, ecco che nel 2023 Scorpion Sports lancia Exo-City II, erede omologato ECE 22-06 che lo sostituisce. Scopriamo come è fatto e come cambia nel nostro unboxing.

Scorpion EXO-City II

Così come era stato per Exo-City, anche su questo Exo-City II si riconferma eccellente la visiera, che è capace da un lato di offrire grandissima visibilità, dall’altro di coprire bene tutto il volto in caso di intemperie. Buono il funzionamento del visierino solare Speedview, così come quello del sistema Aero Tuned, la presa d’aria regolabile su due posizioni sulla parte superiore della calotta. Rispetto alla precedente generazione cambiano gli interni, ora i nuovi Kwickwick C, ciò che non cambia è la bella sensazione di comfort che trasmettono. Una piccola nota, infine, per la taglia: io ho optato in questo caso per una S, visto il volume ampio degli Scorpion, e mi trovo molto bene. Mi fasciano bene restando morbidi e confortevoli.

Tecnicamente Exo-City II cambia rispetto al predecessore dal punto di vista della calotta in componenti policarbonati: come richiede la nuova normativa ECE 22-06, infatti, questa si inspessisce. Presto – a tal proposito – vi racconteremo in dettaglio cosa significa grazie a Christian Occhipinti, direttore commerciale di Scorpion Sports Italia. Per ora vi basti sapere che i nuovi modelli omologati 22-06 sono più sicuri, resistenti e un po’ più pesanti (Scorpion dichiara per l'EXO-City II 1.185 grammi in taglia M). Anche gli interni subiscono un’evoluzione, con l’arrivo del nuovo rivestimento Kwickwick C, anallergico, traspirante, sfoderabile e lavabile. Restano al suo posto, invece, la visiera e il visierino solare Speedview, ma anche i cuscini con sistema Kwik Fit per gli occhiali e il cinturino con chiusura micrometrica.

Gli interni dell'EXO-City II di Scorpion Sports

Scorpion Exo-City II è disponibile con due taglie di calotta, una dalla XXS alla L e una dalla XL alla XXL, nelle versioni monocolore o con grafiche, rispettivamente al prezzo di 119,90 euro e 149,90 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 22/06/2023