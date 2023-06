Scorpion Sports: Exo R1 Evo Carbon Air il casco per chi ama l'adrenalina

Exo R1 Evo Carbon Air è il casco racing di Scorpion Spors dedicato a tutti coloro che amano la pista e la velocità. L’aggiunta della specifica Evo indica l’omologazione ECE R22-06, pensata per garantire un livello di sicurezza ancora più elevato (qui l'unboxing di Scorpion Exo-Com). Design grintoso, tanta tecnologia e un peso incredibilmente contenuto fanno di Exo R1 Evo Carbon Air (omologato FIM e in dotazione ad Alex Rins e Alvaro Bautista) uno dei migliori caschi racing mai prodotti da Scorpion Sports.

Exo R1 Evo Carbon Air 2023

TANTA TECNOLOGIA La calotta di Exo R1 Evo Carbon Air è in Ultra-TCT Carbon, materiale composito leggerissimo, in grado di offrire la massima protezione. In caso di impatto, garantisce un notevole assorbimento dell'energia grazie alla sua capacità di deformarsi progressivamente (qui tutte le novità Scorpion a EICMA 2022). Testato a lungo in galleria del vento, il casco ha una forma aerodinamica che gli conferisce grande stabilità anche alle altissime velocità che si raggiungono in pista. La presa d’aria superiore è sovradimensionata, ma ha un profilo basso così da sposarsi perfettamente con le linee aerodinamiche e garantire una rumorosità estremamente ridotta.

SICUREZZA E COMFORT I cuscini (sfoderabili e lavabili) in schiuma sagomata con taglio laser 3D creano una sinergia con il tessuto di rivestimento KwikWick III. Exo R1 Evo Carbon Air è inoltre dotato del sistema Air Fit che permette di gonfiare e sgonfiare i cuscini interni per il massimo comfort. Inoltre, grazie al meccanismo Ellip-Tec II, la visiera del nuovo Exo R1 Evo Carbon Air può essere sostituita facilmente senza l'utilizzo di attrezzi. In aggiunta, è possibile stabilizzare la visiera in posizione lievemente aperta in modo da far passare un piccolo flusso d’aria. Disponibile nelle taglie dalla XS alla XXL, Exo R1 Evo Carbon Air pesa solo 1.300 grammi (taglia M) ed è proposto a partire da 499,9 euro (529,9 euro per la versione con nuove grafiche 2023).

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 07/06/2023