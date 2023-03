Scorpion EXO-Combat II: sembra un'integrale ma è un jet!

Scorpion Sports EXO-Combat II – che vi abbiamo mostrato nell'unboxing video – è la versione aggiornata dell'EXO-Combat Evo. Il casco della gamma Street Fight – assomiglia a un integrale ma è un casco jet – si rinnova, pur mantenendo pressoché intatto il suo look che fa tanto Guerre Stellari: l'eccentrico casco è ora omologato ECE 22-06.

FUORI L'EXO-Combat II ha una calotta realizzata in elementi policarbonati di ultima generazione in due differenti misure, a seconda delle taglie: ce n'è una che copre dalla XS alla L, l'altra da XL a XXL. Il nuovo cross-over by Scorpion Sports è in grado di ''travestirsi'' da integrale anche se è un jet dotato di mentoniera. Questa può essere inserita in pochi istanti, così da proteggere il volto dal freddo o dai detriti. Il peso dell'EXO-Combat II è di 1.300 grammi in taglia M.

EXO-Combat II: il casco di Scorpion Sports

AL FRESCO Il sistema di aerazione prevede una presa d’aria regolabile sulla parte superiore della calotta (Aero-Tuned ventilation system) e anche sulla mentoniera ce ne è una, il cui sistema di regolazione si trova all'interno della mentoniera stessa. La Visiera Solare retrattile Speedview, invece, è dotata di trattamento antifog su entrambi i lati.

INTERNI Il tessuto con cui sono rivestiti gli interni – asportabili e lavabili – è il KwikWickC, anallergico e antibatterico. I cuscinetti interni, invece, sono i KwikFit e consentono di mettere e togliere gli occhiali. Completano il quadro delle dotazioni le tasche degli altoparlanti Bluetooth integrate, che semplificano l’installazione, il deflettore nasale e il sottogola removibile, mentre il cinturino è micrometrico a sgancio rapido.

PREZZI L'EXO-Combat II di Scorpion Sports è disponibile con 5 anni di garanzia in due versioni monocolore, Nero Opaco e Grafite, e due con grafiche, Xenon e Miles. Il prezzo è di 199,90 euro per la versione in nero, 209,90 per la grigia e 229,90 per quelle con grafiche.

Pubblicato da Michele Perrino, 28/03/2023