Scorpion Exo City II: il casco jet hi-tech per qualsiasi stagione

Scorpion Exo City II è il casco jet ideato e progettato da Scorpion Sports per offrire caratteristiche pratiche, funzionali e protettive a chi ricerca qualcosa di distintivo per gli spostamenti quotidiani (qui l'approfondimento su Scorpion Exo-Combat II). La visiera del nuovissimo Exo City II favorisce una perfetta protezione da vento e agenti atmosferici. Il visierino interno parasole Speedview invece scherma gli occhi dalla luce solare quando questa li colpisce in maniera diretta, evitando che entrino in contatto con pulviscolo e smog. Con un semplice gesto della mano sarà possibile abbassarla o alzarla facendo così variare l’intensità della luce filtrata.Gli interni a tripla densità (estraibili e lavabili) e con rivestimento in tessuto Kwikwick C sono indicati per qualsiasi stagione dell’anno. Per assicurare una calzata perfetta e assolutamente sicura, la calotta di Exo City II è realizzata in componenti policarbonati di ultima generazione.

Scorpion Exo City II: dettaglio frontale

COMODO E TECNOLOGICO Le misure previste sono due e coprono, rispettivamente, le seguenti taglie: XXS-L e XL-XXXL Estremamente efficace, anallergico oltreché dolce e gradevole al tatto, il tessuto di rivestimento dei cuscini interni a tripla densità Kwikwick C offre il massimo della traspirazione e del comfort mantenendo la testa e il volto freschi e asciutti in qualsiasi stagione e qualunque siano le condizioni atmosferiche. Infine, il sistema di aerazione ''Aero Tuned'' prevede una presa d’aria regolabile sulla parte superiore della calotta capace di massimizzare il flusso d’aria all’interno del casco. I prezzi partono dai 119,90 euro della versione Solid (Nero, Bianco, Nero Opaco, Grigio cemento) e raggiungono i 149,90 euro della variante Grafica (Mall, Bee, Short e Carbo).

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 19/04/2023