Scorpion Sports, l'omologazione 22-06 ai raggi X: l'intervista a Christian Occhipinti

Abbiamo fatto una bella chiacchierata con Christian Occhipinti, Direttore Commerciale di Scorpion Sports Italia. Abbiamo parlato della nuova normativa ECE 22-06, che obbliga a nuovi standard di sicurezza, ma anche delle novità in arrivo nel prossimo futuro e come... un campione del mondo MotoGP possa aiutare a vendere più caschi.

Christian, la normativa ECE 22-06 obbliga a rispettare nuovi standard per la sicurezza. Cosa significa acquistare un casco omologato 22-06 per il cliente e cosa, invece, rappresenta questa dicitura per Scorpion Sports che lo produce?

Intanto, per tranquillità dell’utilizzatore finale: la normativa non obbliga l'utente ad acquistare un casco 22-06: nessuno può fermarti e farti la multa perché hai un casco 22-05. La normativa esiste per il produttore e la prima legge risale a 2 anni fa, con dei vincoli: si è iniziato a produrre 22-06 ma continuando a vendere caschi 22-05, mentre da gennaio 2024 i produttori non solo non potranno più realizzare i modelli omologati 22-05, ma non potranno neanche più fatturarli. Per il produttore cambia come si produce il casco, che questo sia in materiale termoplastico o in fibra. Aumenta lo spessore della calotta e nel polistirolo espanso è stata iniettata più aria, perché sia più morbido e assorba meglio l’urto. Norme piuttosto severe, perché i caschi vengono verificati due volte nello stesso punto, quando invece sappiamo bene che dopo un incidente viene raccomandato da tutti i produttori di sostituire il casco. Ma ben venga visto che si tratta di un aumento di sicurezza.

Scorpion Sports: tra i più venduti anche l'EXO-1400 Air, un integrale premium

I CASCHI SCORPION Tutti i prodotti che Scorpion Sports vendeva già nel 2021 erano costruiti in ottica 22-06, anche se omologati 22-05. Nel 2023 Scorpion Sports è l’unica azienda – per quanto ne sappia – ad avere un catalogo completamente 22-06 e questo è per noi motivo di vanto. L’EXO-City II è il prodotto top seller in Italia (qui il nostro unboxing video), un prodotto semplice, ma che poi ha trascinato le vendite di prodotti più premium, come l’EXO-1400 Air e l’EXO-Tech. Questo modulare con sistema di apertura Flip-back ha un meccanismo di rimozione della visiera più complesso rispetto ad alcuni competitor, ma l’affidabilità dell’EXO-Tech come degli altri caschi Scorpion Sports è davvero elevata: solo lo 0,4% dei caschi finisce in assistenza. Questa qualità ha fatto sì che in 8 anni sia stato decuplicato il fatturato, da 600.000 euro a 6.000.070.000 euro, con 60.000 caschi venduti.

Il nuovo EXO-City II di Scorpion Sports, il più venduto

COSA CAMBIA PER LE AZIENDE La 22-06 crea stimoli a migliorarsi, perché ha appesantito il casco – se ne accorgerà, forse, chi lo usa molte ore al giorno – e spingerà i produttori a cercare sistemi e materiali che possano ridurre di nuovo il peso. Coloro i quali producono caschi più economici dovranno mettere in conto un aumento di prezzo del 40% e dovranno lavorare duro per adeguarsi alla normativa, ma non è un “problema” di Scorpion (che della qualità fa un vanto e ha già lavorato bene).

COSA BOLLE IN PENTOLA Presto arriveranno il nuovo S1, simile nella forma all’EXO-230 ma in fibra, con prese d’aria leggermente diverse. Poi ci sarà anche il nuovo Covert X in fibra e con mentoniera che si stacca, mentre l’HX1 non esisterà più: al suo posto arriverà il 1500, che supererà anche il livello dell’EXO-1400 Evo Air, per l’utente che cerca qualcosa in più. L'idea è di avvicinarsi all’utente Shoei, tanto per capirsi. Arriverà anche il casco da bambino, il 391 con una calotta più piccola.

Scorpion EXO-391: un integrale dall'ottimo rapporto qualità prezzo

Quali sono i 5 caschi più venduti di Scorpion Sports?

EXO-City II, EXO-Tech, R1, EXO-391 ed EXO-1400. Tolti il jet e il 391, prodotti che per fascia di prezzo sono livellati verso il basso, gli altri sono top di gamma. Col 40 % della gamma Scorpion Sports fa il 60% del fatturato: non solo EXO-City II ed EXO-Tech insomma – che da soli fanno 1/3 del venduto – ma gli altri 2/3 sono ben assortiti nel resto della gamma di caschi.

Quanto ha pesato per Scorpion Sports avere avuto Quartararo tra le proprie file (e non averlo più)?



Come responsabile commerciale ti dico che non è l’aspetto fondamentale per garantire una presenza e una distribuzione sempre in crescita nel mercato italiano. Dove è importante, invece: quando di fronte a un Marchio che ancora non era conosciuto dai più, bastava dire 'Guardi la MotoGP? Hai presente Quartararo, quello che corre in Yamaha e vince tutto? Usa Scorpion'. Abbiamo portato fortuna a Fabio (Quartararo) e ora ha cambiato casacca, ma abbiamo con noi Alex (Rins) che ha dimostrato in Suzuki prima e con Honda poi, di avere un gran talento, quindi speriamo di portare la stessa fortuna anche a lui.

Pubblicato da Michele Perrino, 23/06/2023