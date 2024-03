Scorpion EXO 1400 EVO II Air: a metà tra casco racing e Gran Turismo

Ormai quasi 2 anni fa abbiamo recensito l'EXO 1400 Air, prima versione del casco GT di Scorpion Sports, giunto ora alla terza generazione. L'EXO 1400 EVO II Air, infatti, si è aggiornato e ora, oltre a essere omologato ECE R22-06, porta in dote alcune novità. Scopriamo caratteristiche, colori e prezzi del casco coreano.

CALOTTA L'EXO 1400 EVO II Air è costruito con calotta – disponibile in 3 diverse misure – realizzata in un mix di fibre nobili denominato Ultra-TCT (Thermodynamic Composite Technology, peso 1425 grammi in taglia M), così da contenere moltissimo il peso e garantire, allo stesso tempo, grande resistenza e un miglior assorbimento degli urti.

Scorpion 1400 EVO II Air

VISIERA E DINTORNI La nuova presa d’aria posta nella parte superiore della calotta promette silenziosità e un flusso ottimale in entrata, mentre il sistema di estrazione dell’aria calda è stato ulteriormente implementato per un'ancor più piacevole sensazione di fresco alla testa. La visiera dell'EXO 1400 EVO II Air sfrutta il meccanismo Ellip-Tec-II che permette, facilmente e senza l'utilizzo di utensili, lo smontaggio della stessa. Il sistema, dotato di molle estremamente potenti, garantisce un serraggio della visiera ermetico e, in caso di caduta, è garanzia di sicurezza da aperture accidentali. Dalla visiera passiamo al... visierino parasole retrattile Speedview: trattato anti-fog su entrambi i lati garantisce la massima visibilità senza il rischio di appannarsi. La lente Pinlock 70, invece, si occupa di tenere al sicuro dall'appannamento la visiera principale.

Scorpion 1400 EVO II Air: la parte anteriore

INTERNI Fiore all'occhiello di questo EXO 1400 EVO II Air il tessuto di rivestimento degli interni, il KwikWick III: antibatterico, sfoderabile e lavabile, e col plus del sistema di cuscinetti gonfiabili AirFit che, tramite un pulsante, gonfia gli interni e permette di creare quella piacevole sensazione di avvolgenza intorno alla testa. La chiusura, invece, è affidata a un meccanismo con anello di chiusura a “Doppia-D”.

DISPONIBILITÀ E PREZZI Completano la dotazione il deflettore nasale, il sistema di estrazione rapida dei guanciali e i 5 anni di garanzia. Scorpion EXO 1400 EVO II Air è disponibile – anche in versione Carbon – in 18 colorazioni con prezzi a partire da 309,90 euro per le versioni monocolore, fino ai 369,90 euro di quelle a colori.

Pubblicato da Michele Perrino, 01/03/2024