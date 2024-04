Scorpion EXO Tech Evo Pro: nuova calotta in fibra per il flip back

Lo avevamo visto in video a EICMA – qua il filmato – ora è tempo di trovarlo in negozio. Sto parlando di Scorpion EXO Tech Evo Pro, ultima variante del flip back che, dopo le versioni in policarbonato e carbonio, debutta anche con calotta in fibra. Andiamo a scoprire caratteristiche e prezzi del nuovo casco Scorpion Sports.

LA NOVITÀ Scorpion EXO Tech Evo Pro introduce la nuovissima calotta in fibra Ultra-TCT che va ad aggiungersi alle due già esistenti in policarbonato e in carbonio. Realizzata in un mix di fibre nobili denominato Ultra-TCT – Thermodynamic Composite Technology – il nuovo materiale permette di contenere il peso e garantire, allo stesso tempo, grande resistenza e un miglior assorbimento degli urti grazie alla sua capacità di deformarsi in caso di impatto.

Il nuovo Scorpion EXO Tech Evo Pro

CARATTERISTICHE Anche per l'EXO Tech Evo Pro doppia omologazione P/J (integrale e jet), visiera con sistema Pinlock 120XLT MaxVision disponibile di serie, meccanismo di apertura a 180° magnetico, interni estraibili e lavabili in schiuma 3D rivestita del tessuto anallergico, antimicrobico e traspirante Kwikwick III con i cuscinetti interni KwikFit che consentono di mettere e togliere agilmente gli occhiali da vista o da sole. Proprio a tal proposito vale la pena ricordare che all'interno del casco è presente il visierino solare retrattile Speedview, uno strumento che rende la guida più sicura quando la luce penetra troppo violentemente nel campo visivo. Scorpion EXO Tech Evo Pro è dotato di Speaker Pocket, quindi predisposto per ospitare altoparlanti per il kit comunicazione Bluetooth, mentre il sistema di chiusura è di tipo micrometrico.

Scorpion EXO Tech Evo Pro: il flip back con calotta in fibra

TAGLIE E PREZZI EXO Teche Evo Pro è garantito 5 anni e disponibile con 2 diverse misure di calotta per un totale di 6 taglie: la prima misura va da XS a L, la seconda da XL a XXL. I prezzi partono dai 399, 90 euro delle versioni monocolore, mentre per quella con grafiche si arriva ai 439,90 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 23/04/2024