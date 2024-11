Abbigliamento da moto, le novità Rebelhorn 2025 nel video unboxing da EICMA 2024

VEDI ANCHE

EICMA 2024, Rebelhorn è un marchio di abbigliamento da moto attento alla qualità, tanto che i suoi capi sono garantiti 5 anni, e all'ottimo rapporto qualità/prezzo. Alla scoperta dei nuovi capi tecnici della collezione Touring 2025 con Carlo Rigon, Direttore Commerciale Alpa Distribution. Si parte con la giacca Cubby V super ventilata e con membrana HydraShield, con un suo bel pantalone dedicato, entrambi dotati di protezione Classe 2 e protezione per la schiena a richiesta; La giacca Hardy è proposta sia con taglio maschile sia con taglio femminile, più sciancrato. Altra novità è la giacca estiva superventilata Jax con protezione di livello 2 per spalle, gomiti e paraschiena: taglio corto e due versioni, maschile e femminile. Chiude il video unboxing la giacca Slash: leggera e confortevole è in perfetto stile Urban, con due combinazioni di colore e il cappuccio dotato di clip per tenerlo fermo durante la guida.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/11/2024