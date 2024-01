Schuberth C5 Carbon: il modulare in carbonio nell'unboxing video

Schuberth C5 Carbon è il casco modulare top di gamma dell'Azienda tedesca, realizzato con calotta interamente in fibra di carbonio. Al Motor Bike Expo, stand Alpa Distribution – che distribuisce, appunto, i caschi Schuberth, e non solo, in Italia – abbiamo preso contatto con l'ultima novità. Scopriamola nel video con Carlo Rigon, Responsabile Commerciale di Alpa Distribution.

Il C5 Carbon di Schuberth

VEDI ANCHE

SCHUBERTH C5 CARBON Si tratta dell'ultimo modulare della Casa tedesca, lavorato e stratificato in carbonio all'interno, lavorato, pressato e poi cotto in autoclave. Il C5 Carbon è prodotto nella sede italiana di Schuberth Performance – si ritrova la dicitura sulla mentoniera – a Schio. Un casco che pesa 1.450 g ed è già dotato del cablaggio per l'interfono accessorio SC2. Questo Schuberth nasce con la stessa filosofica con la quale prendono vita anche i caschi da corsa, come quello di Max Verstappen. Schuberth C5 Carbon è acquistabile nei punti vendita già da oggi, oppure sul sito di Alpa Distribution, cliccando qui.