Schuberth E2: il massimo della tecnologia per il massimo comfort

Schuberth E2 rappresenta la seconda generazione di caschi Adventure, nonché il secondo modello della gamma dotato di doppia omologazione P/J e conforme alla nuova normativa ECE 22.06 (qui la prova di Schuberth C5). E2 coniuga il comfort della famosa serie ''C'' con il look aggressivo di un casco offroad. Il nuovo frontino dell'E2 è stato sviluppato nella galleria del vento Schuberth per ridurre al minimo scuotimenti e vibrazioni. Schuberth E2 è dotato di doppia presa d'aria sulla mentoniera; quella superiore impedisce l'appannamento della visiera durante la guida in condizioni di freddo, mentre quella inferiore garantisce un flusso d'aria supplementare durante la bella stagione.

Schuberth E2 con omologazione J/P

SICUREZZA AL PRIMO POSTO All’interno, le imbottiture standard sono state sviluppate per offrire un comfort senza compromessi. Anche il nuovo E2 rientra nel programma Schuberth Individual, offrendo la possibilità di personalizzare il casco con più opzioni di spessore per le imbottiture laterali, posteriori e per le guance. L'E2 è dotato di doppia omologazione P/J e soddisfa gli standard ECE 22.06. La calotta è realizzata in fibra di vetro ed è rinforzata con fibra di carbonio per migliorare l'assorbimento degli urti e alleggerire il peso. E2 beneficia inoltre del sistema Anti-Roll-Off collegato ai cinghioli riposizionati più avanti rispetto all'alloggiamento tradizionale, per garantire un maggiore comfort nella zona della gola.

Schuberth E2 2022

COMUNICAZIONE AL TOP Estremamente facile da installare, configurare ed usare, il sistema di comunicazione SC2 dispone di altoparlanti ad alta definizione e tre antenne, una FM, una Bluethoot e una per la comunicazione Mesh. Grazie alla innovativa tecnologia Mesh 2.0, il sistema di comunicazione di SC2 è possibile connettersi con un numero virtualmente infinito di partecipanti. In aggiunta a ciò, SC2 include altoparlanti e microfono di ultima generazione sviluppati da Sena, un sistema avanzato di riduzione del rumore, l'assistente vocale e un raggio di comunicazione paragonabile ai prodotti più performanti disponibili sul mercato. Schuberth E2 è già ordinabile a un prezzo di 799,99 euro (qui il link).

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 18/11/2022