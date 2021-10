Caschi da moto

Ecco svelata la novità Schuberth per il 2022, si tratta del nuovo casco Schuberth C5, un modulare con doppia omologazione che alza l'asticella rispetto alla produzione precedente. E non di poco.

Tecnologia, cura del dettaglio e finiture sono tedesche, ma il design è italiano, alla ricerca di un casco che fosse più aggressivo ma anche più silenzioso, più leggero ma anche più sicuro, e che rendesse l'interfono più efficiente e facile da usare. Obiettivi centrati con un lavoro di sviluppo certosino: tre anni di lavoro con 20.000 ore di progettazione, 2.000 esemplari sottoposti a collaudo e 400 ore di test su strada.

Un dato su tutti, il peso cala di 55 grammi rispetto al casco flip up Schuberth di generazione precedente, pur con una resistenza della calotta che eccede quanto previsto dalle normative. Tutto sta nella costruzione mista, con uno strato di rinforzo in fibra di carbonio racchiuso tra altri strati di fibra di vetro. La linea è stata ottimizzata nella galleria del vento della Casa, fino a ottenere una rumorosità interna di 85 dB(A) a 100 km/h, grazie anche al cuscinetto sottomento che sigilla questa delicata area attutendo i rumori. La chicca è la visiera con memoria, che torna sempre nella posizione in cui l'avevamo lasciata anche se muoviamo la mentoniera. Non mancano Pinlock e visierino parasole.

Schuberth C5, mentoniera abbassata

Per venire incontro ai clienti più esigenti, Schuberth Individual prevede la possibilità di personalizzare la calzata sostituendo le imbottiture laterali, quelle sulle guance e quella sulla nuca, fino a ottenere la perfetta conformazione per ogni tipo di testa. Un particolare sistema con due tiranti longitudinali, fissati sul retro della calotta tramite rivetti, previene lo scalzamento in caso di caduta.

Due le prese d'aria sulla mentoniera, che grazie a un filtro amovibile e lavabile fanno arrivare al pilota aria pulita anche nelle condizioni più difficili dell'adventure touring. Non mancano una presa dinamica sopra la calotta e un estrattore incorporato nello spoiler, per creare un costante flusso d'aria all'interno del casco.

Schuberth C5 è già cablato per l'interfono plug & play

Schuberth C5 è più che predisposto: addirittura già cablato per il sistema di comunicazione Schuberth SC2 messo a punto con Sena. Ciò significa che tutte le componenti dell'interfono sono plug and play: togli il coperchio applichi il dispositivo del sistema modulare e sei pronto all'uso. Tre le antenne già incorporate per radio FM, Bluetooth e ricetrasmittente, per una connessione senza fili con un numero pressoché illimitato di compagni di viaggio, a una portata al top della categoria e un'audio ad alta definizione.

Schuberth C5 sarà nei negozi entro fine 2021, in tempo per la stagione 2022. Il prezzo non è stato ancora annunciato, ma la gamma colori sì ed è molto ampia: sono otto le fantasie in due tipi di grafica: Master Design ed Eclipse Design, che si affiancano a sei varianti tinta unita. Date un'occhiata alle foto... Altre informazioni sullo Schuberth C5 nel video della world première: guardatelo qui.

Schuberth C5, le grafiche Eclipse Design Schuberth C5, le grafiche Master Design Schuberth C5, le varianti tinta unita