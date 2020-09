TOCCO TRICOLORE Caschi di qualità, pratici e, dal 2021, anche più piacevoli da vedere grazie alle nuove grafiche studiate in Italia. Nonostante l’assenza della grossa vetrina di EICMA, Schubert è riuscita a farci vedere in anteprima le novità per la stagione motociclistica 2021 grazie ad un media day organizzato presso il suo nuovo distributore per l’Italia, la torinese ALPA Distribution. Tutti i best seller del brand ricevono aggiornamenti estetici, dal classico C3 fino ai nuovi C4 Pro e Pro Carbon.

SCHUBERT C4 PRO E PRO CARBON

I modulari C4 Pro e Pro Carbon sono modulari dalla calotta bilanciata e aerodinamica (Schubert ha una galleria del vento in cui testa tutti i suoi prodotti), realizzate rispettivamente in fibra e fibra di carbonio, particolarmente silenziosi e confortevoli. Non manca nemmeno la praticità grazie alla predisposizione al montaggio del sistema di comunicazione SC1 che separa la centralina dell’interfono dalla batteria per poterla sostituire rapidamente. Le nuove grafiche hanno un look sportiveggiante, per il C4 Pro arriva la MERAK (gialla, rossa o bianca), per il carbon la AVIO (rossa, gialla o blu).

Best seller di Schubert ormai da anni, il C3 è un modulare apprezzato per la sua silenziosità e aerodinamicità ottenute ottimizzando la forma delle prese d’aria e dei suoi interni. La visiera in classe ottica 1 viene fornita con Pinlock già montato, per le giornate soleggiate è presente inoltre il visierino parasole. Nel 2021 sarà disponibile, oltre nelle colorazioni classiche, anche con la grafica SESTANTE (rossa, gialla, nera o bianca)

In casa Schubert l’integrale si chiama S2 Sport. Adatto alle uscite su strada in sella a naked e sportive con qualche sporadica puntatina in pista, l’S2 si caratterizza per il peso contenuto e l’alta stabilità che riduce lo sbacchettamento alle alte velocità, fenomeno tipico sulle naked. Per il 2021 debutta la grafica POLAR (gialla, rossa, nera),

Casco che si addice agli amanti dell’esplorazione, lo Schubert E1 è sviluppato sulla calotta dello sportivo S2, mantenendo dunque i vantaggi di stabilità e silenziosità, ma è stato modificato per poter essere più adatto anche all’utilizzo in fuoristrada: prese d’aria maggiorate sulla mentoniera con filtro amovibile e lavabile, oltre al becco in materiale flessibile che riduce le turbolenze oltre ad essere facilmente amovibile. Oltra alla colorazione nera nel 2021 arriverà la grafica TUAREG (rossa o gialla).

DISTIBUZIONE ALPA La distribuzione nei punti vendita e l’assistenza al cliente sarà gestita dal nuovo importatore per l’Italia ALPA Distribution, una società giovane e dinamica alle porte di Torino che nasce da appassionati motociclisti, una garanzia.