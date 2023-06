Schuberth S3: alla scoperta del nuovo casco integrale. La prova

Schuberth nel 2023 ha presentato tre grandi novità: E2, casco modulare con frontino, la versione Carbon del C5 – qui trovate la prova della versione standard – e l'S3, il primo casco integrale dell'Azienda tedesca con omologazione 22-06. Oggi vi racconto proprio di lui, l'S3 – qui trovate l'unboxing video – che ho avuto l'occasione di provare in un bel tour sul Lago di Garda.

SICUREZZA Prima di darvi qualche impressione sul casco, però, vi racconto quelle che sono le sue caratteristiche peculiari. L'S3 è il primo integrale Schuberth con omologazione ECE-R 22.06 ed è caratterizzato da una nuova calotta con tecnologia Direct Fiber Processing, rinforzata con fibra di carbonio: oltre a un miglior assorbimento degli urti, il pregiato materiale aiuta a contenere il peso (1.610 grammi in taglia M). La sicurezza è garantita poi dal sistema Anti-Roll-Off, collegato al cinturino, posizionato più in avanti per migliorare il comfort nella zona della gola. Non poteva mancare su un casco di questo segmento anche l'S.R.S, lo Schuberth Rescue System: i due lacci posti nella parte inferiore dei guanciali ne permettono la rimozione dal personale medico in caso di incidente, riducendo le forze applicate sul collo.

SISTEMA DI COMUNICAZIONE Sullo Schuberth S3 sono già preinstallati il microfono, gli altoparlanti HD e le tre antenne per la radio FM, l'interfono Bluetooth e l'interfono Mesh. La tecnologia Mesh 2.0 permette la connessione con un numero illimitato di utenti, il tutto con i più recenti altoparlanti HD e il microfono di Sena con controllo avanzato del rumore, l'assistente digitale e un raggio di comunicazione paragonabile ai prodotti più performanti disponibili sul mercato.

DOTAZIONI Ultimi ma non per importanza il visierino solare con sistema V-Lock, che ne permette la regolazione su due differenti altezze, e le prese d'aria: due sulla mentoniera – una di queste con un pratico filtro intercambiabile – e una sulla parte alta della calotta, mentre sulla parte posteriore lo spoiler si occupa di far uscire l'aria verso l'esterno.

INTERNI PER TUTTI L'imbottitura del nuovo Schuberth S3 è realizzata per essere confortevole per tutte le tipologie di testa ma, proprio per soddisfare anche i palati più raffinati, il casco integrale beneficia di Schuberth Individual. Si tratta di un programma specifico che mira a garantire il massimo comfort al motociclista, offrendo la possibilità di personalizzare l'imbottitura interna con più opzioni, dagli spessori laterali a quelli posteriori (nelle taglie M/L/XL) fino alle guance (per tutte le taglie).

SUPER FRESCO Un po' come mi era successo col C5, la prima cosa che mi sorprende del nuovo S3 in movimento è l'eccellente funzionamento della seconda presa d'aria anteriore: per certi versi sembra di non avere nemmeno una mentoniera tanto il flusso d'aria arriva senza filtri nella zona della bocca. Una piacevole sensazione di freschezza che, finora, è ad appannaggio dei soli caschi Schuberth. Molto buono anche il comfort degli interni – ho optato per una taglia M, ma con più tempo a disposizione avrei provato anche la S – col cinturino che dà una bella sensazione di sicurezza, stretto, ma senza dar fastidio alla gola. Per quanto riguarda il comfort acustico difficile pronunciarsi: il test si è tenuto solo su strade urbane ed extraurbane, mentre il banco di prova ideale sarebbe stata l'autostrada con la BMW R 1250 GS Adventure – caratterizzata da una bella vociona – a maggior motivo con lo scarico Akrapovic su. In qualunque circostanza, invece, si apprezza il funzionamento del visierino fumé, non troppo dark da renderne sconveniente l'utilizzo in galleria e dal facile azionamento, per merito della leva ben sagomata sulla parte sinistra della calotta.

COLORI E PREZZI Lo Schuberth S3 è acquistabile sul sito di Alpa Distribution in taglie dalla XS alla XXXL, in tre versioni monocolore e due con grafiche, per sei differenti combinazioni di colore. Il prezzo è a partire da 579 euro – 599 euro per la Concrete Grey della mia prova – fino ad arrivare ai 679 euro delle livree.