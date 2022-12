Schuberth S3, ecco il nuovo casco integrale omologato ECE 22.06

Schuberth continua a presentare le sue novità per la stagione 2023, dopo il casco modulare E2 questa volta è il turno del nuovo integrale top di gamma S3, un casco che unisce secondo il produttore tedesco gli elevati standard di sicurezza, tipici dei caschi racing, con le doti di confort necessarie per godersi una piacevole giornata in sella ad una naked ad alte prestazioni o una sport touring. Ecco com’è fatto.

Schuberth S3

SAFETY FIRST La novità principale è a tema sicurezza. Per Schuberth il nuovo S3 è il primo casco integrale omologato secondo i nuovi standard della normativa più stringente ECE-R 22.06. Per raggiungere lo scopo i tecnici hanno riprogettato da zero la calotta con la tecnologia Direct Fiber Processing, rinforzata con fibra di carbonio per un migliore assorbimento degli urti e, al contempo, contenerne il peso. Utili in caso di sfortunato incidete il nuovo sistema di rilascio rapido d’emergenza dei guanciali così come il sistema Anti-Roll-Off collegato al cinturino sottogola, posizionato più in avanti per migliorare il comfort nella zona della gola.

PIÙ COMODO Affrontato il tema sicurezza al secondo posto tra le priorità per Schuberth c’è il comfort, punto di forza dei suoi prodotti. Sull’S3 è stata curata particolarmente l’areazione oltre all’isolamento acustico, grazie a diverse ore di sviluppo in galleria del vento. Sulla mentoniera è presente una doppia presa d’aria per garantire un flusso d’aria dedicato per la visiera, al fine di evitare l’appannamento in collaborazione con il Pinlock, e uno per il pilota. La presa d’aria è smontabile per garantire la pulizia del filtro in spugna lavabile che evita l’ingresso di polvere e insetti.

SU MISURA La comodità di un casco passa anche attraverso la cura dei rivestimenti interni, i materiali utilizzati sono stati scelti per garantire la tenuta salda quando si affrontano tratti ad alta velocità ma anche un buon livello di confort e traspirabilità. Sull’S3 il rivestimento in EPS permette una valida versatilità in quanto a vestibilità ma per chi ha esigenze particolari c’è anche il programma ''Schuberth Individual''. Un programma quasi sartoriale che offre la possibilità di personalizzare l'imbottitura interna con più opzioni di spessori laterali, posteriori (nelle taglie M/L/XL) e guance (per tutte le taglie).

Schuberth S3, l'integrale sport touring

CONNESSO Come già accade da qualche anno i caschi Schuberth nascono con la predisposizione ai sistemi intercom e l’S3 non è da meno. Il microfono, gli altoparlanti HD e le tre antenne per la radio FM, l'interfono Bluetooth e l'interfono Mesh sono già preinstallati e sviluppati in collaborazione con SENA.

COLORI E GRAFICHE Il nuovo Schuberth S3 è disponibile sia nelle immancabili tinte unite (nero, bianco o grigio cemento) sia nelle varianti grafiche Daytona o Storm. Le taglie vanno dalla XS alla XXXL (con calotte dedicate per le taglie più piccole al fine di ridurre ingombro e peso), il prezzo consigliato è di 629 euro per i caschi in tinta unita, 729 per quelli con grafica.