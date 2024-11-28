Casco danneggiato? Prima di buttarlo in discarica prova Life Impacto di Dainese

A tutti è capitato di dover smaltire in casco vecchio o danneggiato a seguito di incidente. Lo smaltimento corretto - non banale, dato i diversi materiali che compongono questo capo protettivo - andrebbe effettuato in discarica, ma come alternativa più virtuosa c'è Life Impacto, un progetto spinto da Dainese (qui le ultime novità) e realizzato in collaborazione con altre aziende italiane, che ha come obiettivo il riciclo dei caschi vecchi per realizzarne di nuovi, sempre garantendo tutti i parametri in tema di sicurezza, ma questo va da sé.

COME FUNZIONA LIFE IMPACTO

Lo smaltimento dei caschi consente attraverso Life Impacto consentirà di recuperare le plastiche

Si tratta di un programma di riciclo co-finanziato da fondi della Comunità Europea a seguito della vittoria al bando LIFE23 subprogramme Circular Economy and Quality of Life. E ha come scopo quello di implementare una gestione proattiva dei prodotti a fine vita evitando che essi diventino rifiuti, di sviluppare un processo sostenibile ed efficiente atto a separare e riciclare i materiali polimerici costitutivi dei caschi, e di impiegare i materiali ottenuti con il riciclo nella realizzazione di nuovi caschi o altri prodotti «green», sempre più sicuri.

Nello specifico, Life Impacto si basa su un impianto innovativo che consente la separazione dei diversi materiali plastici di cui è composto il casco attraverso l'azione di solventi a base biologica (limonene e acetato di etile) ottenuti dagli scarti dell'industria alimentare. In questo modo, è possibile recuperare i principali materiali plastici (ABS, EPS e PC), da riutilizzare all'interno della stessa catena del valore.P

Per rendere meglio l'idea, con 5.000 caschi riciclati si possono ricavare 3.700 chili di ABS, 1056 kg di EPS e oltre 600 chili di PC. E questo processo porta a un beneficio reale e tangibile sull’ambiente, con una riduzione del 60% di emissione CO2, del 60% del consumo di elettricità e del 50% del consumo di acqua, stando ai dati raccolti durante lo studio.

CINQUE PARTNER

Il progetto è realizzato da un consorzio di cinque aziende italiane: Dainese Group nel ruolo di coordinatore, Innovando, PMI innovativa specializzata in logistica inversa, Re-sport, start-up spin off dell’Università di Bologna focalizzata su tecnologie innovative per il riciclo di equipement sportivo di materiale composto, Misitano&Stracuzzi fornitori dei solventi bio-based estratti dagli scarti degli agrumi e Università di Bologna per la parte di ricerca e sviluppo.



QUALI CASCHI E DOVE SMALTIRLI

Il progetto, presentato durante l'ultima edizione di EICMA 2024, è tornato alla ribalta in questi giorni perché negli store di Dainesesi può iniziare fattivamente a riciclare i caschi vecchi (vi ricordo che anche se in perfette condizioni esterne, un casco andrebbe sostituito ogni 5 anni per preservarne integrità e usufruire del massimo della sicurezza) o danneggiati.

L'iniziativa Life Impacto è rivolta ai soli caschi in materiale plastico

Come avrete probabilmente capito, i caschi adatti a questo tipo di iniziativa sono quelli in materiale plastico (comunemente definiti in policarbonato), per quelli in fibra di carbonio o compositi si dovrà continuare ad andare in discarica, ma direi che è comunque un progetto interessante, innovativo e utile per il pianeta... che male non fa di certo.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 12/10/2025