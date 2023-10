Nolan, avanti tutta! Le novità 2024 e le sorti di X-Lite e Grex

Nolan è un’istituzione nel mondo del motociclismo, ma anche le istituzioni tal volta hanno bisogno di nuova linfa vitale per poter mantenere il loro status. In quel di Brembate di Sopra è in atto una rivoluzione… nel segno della continuità. Nel 2024, Nolan ha l’obbiettivo di diventare leader di mercato, lascia ma allo stesso tempo raddoppia; congelati per il momento i marchi X-Lite e Grex per spingere forte su Nolan, ma le novità (quattro) non mancheranno.

Nolan N60 Sport

SPORTIVO ENTRY LEVEL Tanti giovani, al contrario di quanto si diceva fino a qualche anno fa, sognano la moto, magari sportiva. Per loro Nolan ha pensato ad una variante ancor più intrigante del suo integrale d’accesso N60, il nuovo N60 Sport. Le caratteristiche tecniche del casco integrale vengono confermante, doppia calotta esterna in policarbonato, ventilazione Air booster Tecnology, visierino parasole e visiera ampia, a tutto questo viene aggiunto uno spoiler aerodinamico che ricorda da vicino quello utilizzato dai piloti di MotoGP e SBK per essere ancora più aerodinamici. Ovviamente tante solo le opzioni cromatiche, abbinate e grafiche che non passano certo inosservate. Tra i giovani lo stile gioca un ruolo fondamentale e Nolan vuole assecondare questa richiesta.

LA LEGGENDA Sono oltre due milioni i caschi della famiglia N100 introdotti sul mercato dalla sua nascita, il casco simbolo di Nolan è senza alcun dubbio il modulare, giunto ora alla sesta generazione. A raccogliere l’eredita dell’N100-5 Plus arriva il nuovo N100-6, ancora più sportivo e curato nelle finiture. Anche in questo caso, tante delle tecnologie di alta gamma vengono riportante sul nuovo prodotto, come il sistema di apertura brevettato Dual Action per evitare le aperture accidentali, il sistema LPC di posizionamento dell’imbottitura della calotta, la predisposizione per il sistema N-Com o gli interni eco sostenibili. Ovviamente sono presenti il visierino interno parasole e la lente Pinlock che previene l’appannamento della visiera. Trattandosi di un modulare è doveroso segnalare la doppia omologazione P/J, che permette di viaggiare anche con la mentoniera sollevata (che offre poca resistenza all’aria, grazie alla traiettoria ellittica del meccanismo). Il casco e i suoi accessori rispettano la nuova normativa ECE 22.06, anche in questo caso la calotta esterna è realizzata in due misure, mentre la chiusura è di tipo micrometrico.

Nolan N120-1

L’INEDITO Continuità con il passato, ma anche uno sguardo al futuro. Se è vero che il modulare è un’icona per Nolan è altrettanto vero che l’interesse verso i flip-back è sempre in crescendo. Questo, e i vantaggi in termini di praticità, hanno convinto Nolan ad esplorare la strada del modulare con la mentoniera all’indietro, con il nuovo N120-1. Dall’N100-6 eredita la maggior parte delle soluzioni e delle caratteristiche tecniche, con la differenza del meccanismo di rotazione a perno singolo, che tiene le misure compatte e permette la rotazione completa all’indietro della visiera, con la possibilità di svincolare quest’ultima dalla mentoniera. La realizzazione della calotta esterna è in policarbonato LEXAN su due diverse misure, al fine di contenere ingombri e peso, la chiusura di tipo micrometrico.

Nolan X-804 RS migliora il vecchio X-Lite sotto tutti i punti di vista

EVOLUZIONE IN FIBRA Con il nuovo X-804RS U.C. potrete sentirvi tutti un po’ più Casey Stoner. Il “Canguro Mannaro” è famoso per aver corso per tutta la sua carriera con un casco X-Lite ma brandizzato Nolan. Il pilota, intervenuto in collegamento durante la presentazione delle novità, ha spiegato il perché di questa scelta, legata al suo mentore Alberto Puig (che correva con caschi Nolan), ma anche all’immensa fiducia che il marchio bergamasco ha sempre avuto in lui. X-lite non verrà commercializzato più (per il momento) ma la tecnologia e l’artigianalità della sua realizzazione rimane e, anzi, migliora con i nuovi Nolan X-Series. Rispetto al predecessore X-803, il nuovo 804 ha migliorato l’aerodinamicità, incrementato il campo visivo del 15%, è meno rumoroso, nonostante sia più areato e ancora più personalizzabile nella calzata, grazie alle diverse imbottiture disponibili per guanciali e non solo. La chiusura a doppio anello è una garanzia per la sicurezza, come lo è l’evoluzione del sistema NERS (Nolan Emergency Release System), che permette la rimozione rapida dei guanciali facilitando la rimozione del casco.

