Nolan N30-4 VP: il casco più fresco di sempre nell'unboxing video!

In estate, col caldo torrido, avere un casco che ci tiene la testa bella fresca è tanto importante quanto difficile. Nolan, però, ha trovato la soluzione con lui, l’N30-4 VP, il casco più fresco che abbia mai provato! Se pensate che si tratti del solito jet siete fuori strada... Sì, perché l’N30-4 VP ha questa mentoniera amovibile, ma soprattutto non si limita ad avere delle prese d’aria tradizionali, è letteralmente traforato su tutta la calotta! Andiamo A scoprire il nuovo casco Nolan nell’unboxing!

Il Nolan N30-4 VP

Ciò che apprezzo di questo N30-4 VP di Nolan una volta indossato è la calzata avvolgente, morbida degli interni, in particolare è davvero ben fatto il sottogola, più imbottito del solito, molto confortevole. Senza dubbio mi piace molto anche l’estrema praticità con cui posso rimuovere o installare la mentoniera ma, soprattutto, la straordinaria sensazione di freschezza derivante dalla calotta traforata: è come se ci fossero prese d’aria un po’ ovunque. Viaggiare d’estate sulle due ruote più freschi di così è impossibile!

Nolan N30-4 VP: col sistema EVS la testa sta al fresco

Ma andiamo a conoscere nel dettaglio le caratteristiche tecniche del Nolan N30-4 VP – che è omologato per l'uso sia con che senza mentoniera – partendo dalla calotta, in Policarbonato Lexan, che rispetta lo standard richiesto dalla normativa 22-06. L’ampia visiera, dotata di questo sistema di regolazione su più livelli, antigraffio, è dotata della predisposizione, al suo interno, per il sistema Pinlock antiappannante.

TANTA ARIA Il sistema di ventilazione, come abbiamo già visto, non si affida a una presa d’aria o due come da tradizione ma all’EVS, l’Extreme Ventilation System. A tal proposito vale allora la pena spendere una parola per capire un aspetto cruciale: ma quando piove o fa freddo, come si fa? Ovviamente il casco nasce per essere sfruttato al massimo d’estate, ma Nolan ha pensato anche alla brutta stagione ed è disponibile una cuffia impermeabile da applicare sul casco per ripararsi: il prezzo è di 31 euro.

Nolan N30-4 VP: interni e sistema di chiusura

DENTRO Passiamo agli interni, realizzati nel tessuto ecosostenibile Clima Comfort e con costruzione a rete, removibili e lavabili. Il sistema di chiusura si affida al cinturino Microlock ma in Nolan, come vi ho già raccontato poco fa, hanno lavorato anche sull’imbottitura del rivestimento sottogola, per aumentare il comfort. Proprio sul cinturino, inoltre, troviamo l’Helmet Lock Ring, questo anello metallico utile per appendere il casco al gancio delle moto. Il peso del Nolan N30-4 VP in taglia M è di 950 grammi in configurazione jet e 1.110 grammi con la mentoniera montata.

Il Nolan N30-4 VP è disponibile in 6 livree monocolore e oltre 15 con grafiche, in taglie dalla 2XS alla 2XL, con prezzi a partire da 239,99 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 13/07/2023