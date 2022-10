N30-4 e X-552 Ultra Carbon, i nuovi caschi Nolan e X-lite 2023. Colori e prezzi

In occasione del suo 50° compleanno Nolangroup presenta 2 nuovi modelli di caschi. Uno, l'N30-4 è un casco pensato in particolare per la città e il commuting urbano, l'altro, X-lite X-552 Ultra Carbon, è un integrale adventure per gli amanti della guida on e off-road.

Nolan N30-4: le varianti XP, TP, VP e P

X-lite X-552 Ultra Carbon

Prezzi

NOLAN N30-4 XP, TP, VP E P

N30-4 è il nuovo casco Nolan pensato per il commuting urbano. Ideale sia per l’utilizzo motociclistico che scooteristico, così come per i fruitori della nuova mobilità sostenibile, si caratterizza per l’eccellente ventilazione, frutto di anni di ricerche ed in grado di fornire elevato comfort anche alle velocità più basse. Look on e off road, grazie alla protezione offerta dalla mentoniera amovibile – nelle varianti XP, TP e VP – mentre lo stile minimalista della versione T lo rende il casco ideale per l’utilizzo in città.

Nolan N30-4 XP

N30-4 XP

MATERIALE CALOTTA ESTERNA: Policarbonato Lexan

MENTONIERA: Mentoniera protettiva amovibile

IMBOTTITURA INTERNA: “Clima Comfort” - Eco-Friendly Fabric, cuffia con innovativa costruzione a rete, imbottitura di rivestimento sottogola evoluta per praticità di utilizzo e comfort

VENTILAZIONE: EVS Extreme Ventilation System

SISTEMA DI RITENZIONE: Microlock

ALTRE CARATTERISTICHE: Frontino regolabile, helmet lock ring, cuffia di copertura resistente ad acqua e aria (predisposizione)

OMOLOGAZIONE: UN/ECE 22-06. Il casco può essere utilizzato in configurazione senza mentoniera (J) e con mentoniera (P) TAGLIE: dalle 2XS alle 2XL

Nolan N30-4 TP

N30-4 TP

MATERIALE CALOTTA ESTERNA: Policarbonato Lexan

MENTONIERA: Mentoniera protettiva amovibile

VISIERA: Resistente al graffio - a occhiale

IMBOTTITURA INTERNA: “Clima Comfort” con tessuto ecosostenibile, cuffia con innovativa costruzione a rete, imbottitura di rivestimento sottogola evoluta per praticità di utilizzo e comfort

VENTILAZIONE: EVS Extreme Ventilation System

SISTEMA DI RITENZIONE: Microlock

ALTRE CARATTERISTICHE: helmet lock ring • cuffia di copertura resistente ad acqua e aria (predisposizione) OMOLOGAZIONE: UN/ECE 22-06. Il casco può essere utilizzato in configurazione senza mentoniera (J) e con mentoniera (P) TAGLIE: dalle 2XS alle 2XL

Nolan N30-4 VP

N30-4 VP

MATERIALE CALOTTA ESTERNA: Policarbonato Lexan

MENTONIERA: Mentoniera protettiva amovibile

VISIERA: resistente al graffio - ultrawide - deep, visierina interna resistente all’appannamento Pinlock (predisposizione) IMBOTTITURA INTERNA: “Clima Comfort” con tessuto ecosostenibile, cuffia con innovativa costruzione a rete, imbottitura di rivestimento sottogola evoluta per praticità di utilizzo e comfort

VENTILAZIONE: EVS Extreme Ventilation System

SISTEMA DI RITENZIONE: Microlock

ALTRE CARATTERISTICHE: helmet lock ring, cuffia di copertura resistente ad acqua e aria (predisposizione) OMOLOGAZIONE: UN/ECE 22-06. Il casco può essere utilizzato in configurazione senza mentoniera (J) e con mentoniera (P) TAGLIE: dalle 2XS alle 2XL

Nolan N30-4 T

N30-4 T

MATERIALE CALOTTA ESTERNA: Policarbonato Lexan

MENTONIERA: Mentoniera protettiva amovibile

VISIERA: resistente al graffio - goggle

IMBOTTITURA INTERNA: “Clima Comfort” con tessuto ecosostenibile, cuffia con innovativa costruzione a rete, imbottitura di rivestimento sottogola evoluta per praticità di utilizzo e comfort

VENTILAZIONE: EVS Extreme Ventilation System

SISTEMA DI RITENZIONE: Microlock

ALTRE CARATTERISTICHE: • Helmet lock ring • Cuffia di copertura resistente ad acqua e aria (predisposizione) OMOLOGAZIONE: UN/ECE 22-06

TAGLIE: dalle 2XS alle 2XL

X-lite X-552 Ultra Carbon

X-LITE X-552 ULTRA CARBON

Il nuovo integrale adventure di X-lite è ad alto contenuto di carbonio. Il suo look off road racchiude un’anima stradale che – anche grazie anche alle soluzioni tecniche adottate – lo rende il compagno ideale per chi ama lasciare l'asfalto in favore di una bella strada sterrata.

MATERIALE CALOTTA ESTERNA: Fibre composite

VISIERA: resistente al graffio - Ultrawide, meccanismo visiera con funzionalità basculante, visierina interna resistente all’appannamento Pinlock, schermo parasole VPS (Vision Protection System) regolabile-protezione UV fino a 400nm

IMBOTTITURA INTERNA: imbottitura interna di conforto “Carbon Fitting Racing Experience” con innovativa costruzione a rete, sistema di regolazione della cuffia LPC – Liner Positioning Control, NERS – Nolan Emergency Release System • Guanciali monoblocco con imbottiture interne sfoderabili, rivestimento stampato dei guanciali interni in polistirolo • EA - Eyewear Adaptive • Bandelle sottogola amovibili

SISTEMA DI RITENZIONE: doppi anelli (D-rings)

ALTRE CARATTERISTICHE: paravento, deflettore paranaso, guanciali Steadyfit a spessori maggiorati e ridotti (disponibili come ricambio)

PREDISPOSIZIONE N-COM B902 X series, B602 X series

OMOLOGAZIONE: UN/ECE 22-06 TAGLIE: dalla 2XS alla 3XL

NOLAN N30-4 E X-LITE X-552 ULTRA CARBON: I PREZZI

La gamma Nolan N30-4 attacca con la versione T a 199,99 Euro, mentre XP, TP e VP hanno prezzi a partire da 239.99 Euro. X-lite X-552 Ultra Carbon, invece, ha un prezzo di 599,99 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 10/10/2022