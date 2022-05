Nolan N100-5 Plus: il modulare top di gamma alla prova unboxing

Nolan N100-5 Plus è il modulare top di gamma della Casa di Brembate di Sopra protagonista del nostro unboxing: ecco come funziona

Primavera fa rima con belle giornate, voglia di moto e, perché no, un po’ di sole. Per godersi il vento in faccia con la moto, però, ci vuole un casco che sappia coniugare sicurezza e praticità: a candidarsi questa volta è N100-5 Plus, casco integrale apribile top di gamma Nolan. Andiamo a scoprirlo insieme.

Nolan N100-5 Plus

Il modulare top di gamma di Nolan si presenta con un'estetica intrigante: la livrea 50th Anniversary è una novità 2022 e celebra i 50 anni dell'Azienda bergamasca. Interni avvolgenti, che anche con la mentoniera in posizione rialzata non fanno entrare l'aria in modo anomalo e una presa d'aria, nella parte alta della calotta, che si occupa di mantenere al fresco la testa ma non crea eccessivi fruscii in velocità. Il sistema di apertura a doppia leva, che richiede l'uso di pollice e indice, è garanzia di sicurezza e la traiettoria ellittica permette di ridurre al minimo l'effetto vela, quando questa operazione si fa in velocità. Scopriamo insieme le caratteristiche tecniche.

Nolan N100-5 Plus con la mentoniera alzata

Il Nolan N100-5 Plus, con la sua calotta in policarbonato, è omologato P/J, vale a dire sia in configurazione chiusa che aperta. Il sistema è sicuro perché dotato di una doppia leva: per poter aprire la mentoniera, infatti, si deve prima sbloccare la sicura, solo dopo si può alzare. L’N100-5 Plus, da modulare top di gamma qual è però, non teme di fare l’integrale: la visiera Ultrawide è resistente al graffio ma, soprattutto, è dotata di visierina interna Pinlock antiappannamento. Quest’ultima, dotata di profilo in silicone, è regolabile dall’esterno con un pratico meccanismo, senza il bisogno di smontare la visiera. Che si voglia godere dell’aria sul viso o meno, lo schermo parasole VPS resistente al graffio e all’appannamento, è un perfetto alleato anche nelle giornate più soleggiate. Pratico il meccanismo, che prevede di poterlo abbassare a scatti e di farlo tornare in posizione alzata con un solo tocco, premendo il pulsante. Il peso del Nolan N100-5 Plus è di 1.690 grammi in taglia M.

Nolan N100-5 Plus: gli interni

INTERNI E se le velocità salgono e si rende necessario chiudere la mentoniera? Niente paura, il sistema Airbooster Technology correrà in vostro soccorso: la presa d’aria superiore, infatti, si occupa di prelevare l’aria e di condurla forzatamente all’interno del casco, dove ce n’è più bisogno, evitando dispersioni, mantenendo la testa al fresco anche quando le condizioni esterne sono più difficili. Il sistema Airbooster Technology nulla potrebbe, però, se non lavorasse fianco a fianco con gli interni Clima Comfort e la cuffia con costruzione a rete. Ma andiamo con ordine... i primi, con tessuti microforati, favoriscono il flusso dell’aria nella parte superiore della testa. La seconda, grazie alla trama reticolata, allo stesso modo permette all’aria di arrivare nei punti più difficili. Completano il quadro degli interni il paranuca amovibile, lavabile e regolabile, l’LPC, il Liner Positioning Control, che permette di regolare la cuffia per adattarla alle diverse morfologie della testa e i guanciali, che con la loro conformazione evitano gli spifferi d’aria all’interno.

Nolan N100-5 Plus, dotato di predisposizione per i sistemi N-Com ed ESS, è disponibile, con 2 calotte – una dalla XXS alla M, l’altra dalla L alla XXXL – con prezzi a partire da 469,99 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 17/05/2022