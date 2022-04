Nolan N80-8: unboxing e prova video del casco stradale top di gamma

Nuova puntata di Motorunboxing, nuovo protagonista. Stavolta siamo in casa Nolan col nuovo N80-8, integrale da strada top di gamma erede dell’N87. Design moderno e grintoso, ricca dotazione tecnica, è il casco ideale – dicono da Nolan – per l’utilizzo su ogni tragitto, dai lunghi tratti urbani ai viaggi più impegnativi. Sarà davvero così? Andiamo a conoscerlo insieme.

Nolan N80-8

A piacermi maggiormente del Nolan N80-8 sono gli interni in materiali ecosostenibili, che danno un bel sostegno e una piacevole sensazione sulla pelle. Buono anche il feeling con la presa d'aria superiore e l'Airbooster Technology, che permette l'ingresso dell'aria anche a bassa velocità, per mantenere sempre al fresco la testa La visiera Widescreen è dotata di pinlock antiappannamento e anche lo schermo parasole VPS. Proprio il visierino interno è particolarmente comodo perché si può far scattare su diverse posizioni, mentre a farlo tornare a posto basta un click sull'apposito pulsante.

L’esperienza di Nolan nel mondo delle competizioni ha dato un contributo significativo anche per lo sviluppo dei caschi da strada. L'N80-8, ad esempio, presenta alcune caratteristiche tecniche di derivazione racing. È il caso del NERS –Nolan Emergency Release System – e dell’LPC – Liner Positioning Control – rispettivamente il sistema che permette di rimuovere i cuscinetti dei guanciali in caso di incidente, così da rendere più facile l’estrazione del casco al personale di soccorso e il sistema che consente di eseguire una regolazione della posizione della cuffia così da cambiare l’assetto del casco e adattarlo alle diverse esigenze e conformazioni anatomiche.

Nolan N80-8: il 3/4 posteriore

CARATTERISTICHE Ma entriamo nel vivo di quelle che sono le caratteristiche tecniche del Nolan N80-8 a partire dalla calotta esterna, in policarbonato Lexantm (Lexantm è un marchio Sabic). E veniamo ora al sistema di ventilazione superiore AirBooster Technology che, tramite la presa d’aria superiore, preleva l’aria e la incanala, senza dispersioni, nelle zone più critiche, per il massimo comfort anche nelle condizioni di guida più difficili.

Il Nolan N80-8

LA VISIERA Resistente al graffio, con una maggiore visuale anche laterale, e dotata di visierina Pinlock antiappannamento, invece, è la visiera Ultrawide. La visierina antiappannante, dotata di un profilo in silicone, ha un sistema di regolazione brevettato che permette di regolare il tiraggio del Pinlock agendo dall’esterno della visiera, senza che si renda necessario lo smontaggio della stessa. Poteva forse mancare lo schermo parasole VPS? Anche lui è resistente al graffio e all’appannamento e offre protezione ai raggi UV sino a 400 nanometri. Può essere facilmente smontato per pulirlo ed è regolabile in svariate posizioni mentre, grazie al sistema Eyewear Adaptive, è possibile indossare occhiali da vista o da sole con facilità, ricavando spazio nei guanciali.

Nolan N80-8: gli interni

INTERNI Veniamo ora agli interni e all’imbottitura Clima Comfort con tessuti ecosostenibili: si tratta di un filato rigenerato al 100% da recupero di nylon, mentre completa il quadro la cuffia, con innovativa costruzione a rete, che insieme col sistema Airbooster Technology del quale parlavo prima, favorisce la diffusione dell’aria all’interno del casco, a tutto vantaggio del comfort. Ultimo, ma non per importanza, il sistema di ritenzione con regolazione micrometrica a doppia leva Microlock2. Troviamo una leva di apertura ergonomica in materiale termoplastico e una seconda, dentata e di tenuta, in alluminio.

DISPONIBILITÀ E PREZZI Il Nolan N80-8 è dotato di predisposizione per il sistema N-Com e ESS – Emergency Stop Signal – ed è disponibile in 2 calotte, con taglie dalla XXS alla XXXL e prezzi che vanno dai 219,99 Euro ai 319,99 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 28/04/2022