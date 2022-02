MotoGP, SBK e Rally: NolanGroup presenta la scuderia 2022

Conferme, new entry e ritorni per i piloti NolanGroup impegnati nei campionati nazionali e nei mondiali, sia su asfalto che in off

L’inizio dei maggiori campionati motociclistici 2022 è alle porte e NolanGroup annuncia i propri riders.

MotoGP e WSBK

L’Azienda di Brembate di Sopra dà il benvenuto in famiglia a Iker Lecuona, che correrà nel Campionato WorldSBK (qui il calendario 2022) con il Team Honda HRC, a Fermìn Aldeguer (Speed Up Racing Team) e Manuel Gonzalez (Yamaha VR46 Master Camp Team) in Moto2. Tra i piloti Nolan, nella classe di mezzo, ci sarà anche Aron Canet (Team Flexbox HP40). A difendere i colori Nolan e X-lite in MotoGP (qui il calendario 2022) ci sarà ancora una volta Alex Rins, sempre in sella alla Suzuki del Team Ecstar. Insieme a lui, Stefan Bradl, tester ufficiale del Team Repsol Honda e Michele Pirro, ritornato nella famiglia Nolan in veste di tester ufficiale del Team Ducati e anche pilota CIV con Barni Racing Team.

Alex Rins

Non solo mondiali

NolanGroup sarà presente anche in altri rinomati Campionati. Danilo Petrucci, dopo l’avventura alla Dakar (qui potete vedere il casco che ha usato nel rally), torna sull’asfalto in sella alla Ducati nel Campionato MotoAmerica con Warhorse HSBK Racing Ducati NYC Team. Federico Caricasulo correrà in WorldSSP con Althea Racing Team e David Checa, dopo anni in Kawasaki, passa a Ducati con ERC Ducati Team nel FIM Endurance World Championship.

Danilo Petrucci

Offroad

Nel fuoristrada, invece, i piloti Nolangroup indosseranno il modello X-502 Ultra Carbon, casco off-road top di gamma a marchio X-lite che accompagnerà il TM Boano Factory Team e Alessandro Botturi, impegnato nell’Africa Eco Race e nell’Italian Motorally.



Alessandro Botturi

Pubblicato da Nicolas Patrini, 28/02/2022