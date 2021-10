Per celebrare i 10 anni dal Titolo di Stoner in MotoGP, X-Lite realizza una livrea esclusiva per il caso racing 803 RS Ultra Carbon

Nolangroup è sponsor del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna che andrà in scena questo fine settimana a Misano. Un avvenimento importante non solo perchè si tratta del penultimo appuntamento della stagione, ma anche perchè Nolan si avvicina a compiere 50 anni.

In preparazione al GP, la Casa ha preparato una piccola press conference alla quale ha partecipato - via remoto - anche Casey Stoner, da sempre legato alla casa di Brembate. Dopo aver parlato di sé e della MotoGP, il campione australiano ha svelato il casco celebrativo X-803 RS Ultra Carbon Casey Stoner 10th Anniversary. Si presenta con alcuni elementi che hanno sempre accompagnato il pilota nelle 176 gare disputate in carriera: la bandiera Australiana, il logo di Casey, il numero 27 e i canguri. Nella parte posteriore ci sono, invece, elementi celebrativi quali il logo iridato del Mondiale MotoGP e la scritta ''World Champion 10th Anniversary'' posizionata sul RAS (Racetrack Aerodynamic Spoiler). Il casco arriverà nel 2022.

Pubblicato da Giorgio Sala, 28/10/2021