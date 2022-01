Le novità 2022 di Nolan Group in esposizione al MBE 2022

Il Motor Bike Expo, dopo l’insolita edizione in piena estate, ritorna nel 2022 nella sua tradizionale collocazione temporale di gennaio, a suggellare l’inizio di una nuova annata motociclistica. Saranno tantissime le novità presenti nei 7 padiglioni della Fiera di Verona e uno spazio importante se l’è ricavato NolanGroup che, dopo l’assenza ad EICMA 2021, coglierà l’occasione per mostrare dal vivo al pubblico le novità 2022 e il resto della gamma – ovviamente, neanche a dirlo – con il massimo della sicurezza come impone la situazione pandemica.

LE NOVITÀ IN MOSTRA Un 2022 che sarà particolarmente importante per l’Azienda di Brembate di Sopra, che il prossimo febbraio celebrerà 50 anni di storia tutti rigorosamente Made in Italy. Dal 13 al 16 gennaio presso il Pad. 5 - Stand 23 T di Veronafiere i visitatori potranno vedere e provare in tutta sicurezza l’intera collezione Nolangroup. Un posto d’onore è riservato ai nuovi modelli N80-8 e N60-6, caschi integrali a marchio Nolan. Ma non è tutto, oltre ai nuovi modelli si potranno anche ammirare le nuove grafiche studiate dal reparto “stile” presente all’interno dell’azienda, grafiche sempre al passo con i trend del momento e che per il 2022 prevedono anche inedite livree per celebrare l’importante anniversario dell’Azienda.