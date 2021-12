Motor Bike Expo 2022: dal 13 al 16 gennaio le moto a Veronafiere

Nell’edizione 2020 Motor Bike Expo è riuscito a radunare nei 100.000 m2 di Veronafiere – 5 le aree esterne, 8 i padiglioni – oltre 170.000 appassionati. Scopriamo date, orari, padiglioni e prezzi dei biglietti dell'edizione 2022.

I PADIGLIONI I primi 3 padiglioni sono dedicati al mondo del custom, con gli stand dei colossi dell’aftermarket e gli ultimi accessori a catalogo, i produttori di abbigliamento, ma soprattutto i migliori preparatori del mondo, assieme ad artisti, artigiani e collezioni di pezzi unici. Sul palco principale si alternano invece contest internazionali, premiazioni e presentazioni di nuove moto create da veri e propri maestri dell’officina.

Motor Bike Expo 2022: dal 13 al 16 gennaio a Veronafiere

LE CASE Nel padiglione 4 le grandi Case motociclistiche si lasciano ispirare dalle tendenze della personalizzazione presentando progetti particolari, affiancati alla produzione di serie, tra modelli inediti e nuovi prototipi. Il mood generale di questo ambiente è quello delle special, dei garage, delle scrambler e delle café racer.

STRADA E PISTA I padiglioni 5 e 6 sono dedicati alle moto stradali, all’attività in pista e al turismo. Dai grandi marchi con tutta la gamma di serie in veste ufficiale, alla presentazione dei team e dei campionati 2022, ma anche produttori di accessori, abbigliamento per l’utilizzo in pista: caschi, tute, stivali ma anche autodromi, organizzatori di giornate nei circuiti. Lo stesso per il mondo del turismo, con tour operator, l’editoria di settore e le migliori soluzioni per chi ama macinare chilometri in moto.

Motor Bike Expo 2022: fiera del custom, ma anche moto da corsa

FUORISTRADA Il padiglione 7 è invece dedicato al fuoristrada – che batosta la nuova legge che lo vieta – dove si possono trovare i marchi, gli organizzatori e le leggende dei rally, prenotare la prossima avventura nel deserto o più semplicemente scovare l’ultimo affare nell’area usato dove i concessionari espongono le occasioni acquistabili direttamente in fiera. All’interno del padiglione non manca poi uno spazio dedicato all’acquisto di abbigliamento e accessori, alle realtà non-profit e alle associazioni.

Motor Bike Expo 2022: negli spazi esterni spettacoli dal vivo

E-BIKE Al padiglione 8 invece ci sarà una pista dedicata al mondo dell’E-Bike. Sara questa la sede per vedere i campioni di questa nuova disciplina e gli stand delle aziende produttrici di bici a pedalata assistita.

DOVE E QUANDO L’appuntamento con Motor Bike Expo è da giovedì 13 a domenica 16 gennaio, con l’orario d’apertura che va dalle 9.00 alle 19.00, con tre serate “fuori salone” organizzate nelle fasce serali.

I PREZZI Il prezzo del biglietto intero per il Motor Bike Expo 2022 è di 18 Euro, che diventano 15 Euro per il biglietto ridotto per Moto Club e ragazzi under 17. Il biglietto è omaggio, invece, per tutti gli under 14 e gli over 65.