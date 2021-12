Ducati Multistrada V4 Pikes Peak: quando arriva e quanto costa

Mai così estrema... ma mai così costosa, ecco quanto bisogna sborsare per mettersi in box la nuova Ducati Multistrada Pikes Peak

Con la sigla Pikes Peak – leggendaria corsa in salita statunitense, ora vietata alle due ruote dopo la morte del pilota Carlin Dunne – Ducati ha sempre contraddistinto l’allestimento più sportivo della sua Multistrada. Rispetto al passato, però, la nuova Multistrada V4 Pikes Peak non differisce dalle altre versioni solo per qualche accessorio in carbonio e la grafica ispirata al mondo delle corse, qui le differenze si fanno sostanziali… anche sul prezzo di listino.

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak 2022

COME CAMBIA Per sapere nei dettagli quanto sia diversa da una Multistrada V4 vi lascio qui il link per consultare l’articolo di presentazione della moto, ma se non avete tempo di leggerlo tutto (vi consiglio di farlo per capire quanto sia diversa) vi basti sapere che ergonomia, dotazione ciclistica, misura delle ruote ed elettronica sono completamente differenti, senza dimenticarci ovviamente di accessori in fibra di carbonio e grafiche d’ispirazione MotoGP.

PREZZO E DATA D’ARRIVO La buona notizia, specialmente se la nuova Multistrada V4 Pikes Peak vi ha conquistato, è che la moto è già ordinabile presso le concessionarie Ducati. Quella negativa – per certi versi – è che il prezzo di listino raggiunge e supera quello di alcune Superbike Replica di altri brand: 28.990 euro, non certo pochi ma per un oggetto così esclusivo chi dice che sia troppo? Il colore? Uno solo, ma per la Pikes Peak questa non è una novità: rosso con dettagli bianchi e cerchi neri con dettagli rossi.