Ducati World Premiére 2022, episodio 6: la DesertX in diretta streaming

Ducati ha presentato la nuova Panigale V4S – qui la prova video di Danilo – le Streetfighter V2 e V4 SP e ancora Multistrada V2 e Multistrada V4 Pikes Peak, Scrambler Urban Motard e 1100 Tribute Pro. Nell'episodio 6 di Ducati World Premiére 2022 è la volta della DesertX.

VEDI ANCHE

VERA FUORISTRADA La Casa di Borgo Panigale definisce la DesertX come la moto che sposta il confine di quello che si può fare con una Ducati. Le premesse per la moto off-road bolognese parlano di ruota anteriore da 21'' e posteriore da 18'', abbinate a sospensioni di lunga escursione. Per scoprire tutto su di lei l'appuntamento è giovedì 9 dicembre alle ore 16 con la diretta streaming.

Pubblicato da Michele Perrino, 09/12/2021