Nolan festeggia i suoi 50 anni con una livrea speciale

50 anni di storia, Nolangroup festeggia un anniversario importante scegliendo di celebrare questa ricorrenza con una livrea dedicata, realizzata su quattro modelli iconici: N100-5 Plus (qui il nostro unboxing), l’integrale apribile top di gamma, N80-8, il nuovo integrale al vertice della categoria, X-1005 Ultra-Carbon, l’apribile top di gamma X-lite ad alto contenuto di carbonio e X-803 RS Ultra-Carbon, il non plus ultra tra i caschi racing in fibre composite. Caschi che racchiudono mezzo secolo di ricerca e innovazione condita da innumerevoli traguardi e successi sportivi. Tutti i prodotti di Nolan sono rigorosamente Made in Italy.

Nolan X-803 RS Ultra-Carbon

LO STILE FA LA DIFFERENZA Il design è (ed è stato) uno degli aspetti più importati alla base successo dell’azienda Italiana, oggi il maggiore produttore di caschi in Europa (400.000 unità all’anno) venduti in oltre 70 Paesi nel mondo. Il reparto ''stile'' presente all’interno dell’azienda propone da sempre grafiche al passo con i trend del mercato, rispondendo così anche alle richieste dei motociclisti più esigenti e attenti all’estetica del prodotto, oltre ovviamente a sicurezza e innovazione tecnologica. Le grafiche sviluppate si caratterizzano per gli accostamenti cromatici ricercati, i dettagli color oro e le linee fluide. Il tutto abbinato al logo celebrativo del 50° anniversario.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 30/06/2022