X-lite X-552 Ultra Carbon: che super offerta! L'unboxing video

Nel 2023 sono arrivate tante novità interessanti nel mondo delle enduro stradali con ruota da 21”. Per fare il pari con la ricca offerta del mondo moto anche il gruppo Nolan ha presentato una grande novità: si tratta dell’X-lite X-552 Ultra Carbon, il protagonista del nostro unboxing di oggi, che tra l’altro è oggetto di una promozione super. Scopriamolo insieme!

X-lite X-552 Ultra Carbon: fino al 30 giugno è compreso nel prezzo l'interfono!

Prima di raccontarvi come funziona e quali sono le caratteristiche tecniche inizio col dirvi che questo dell’X-552 è uno dei caschi che, fino al 30 giugno, beneficia della super promo Ride, Connect, Enjoy: chi lo acquisterà, infatti, avrà in omaggio il sistema N-Com B602-X, del valore di 249,99 euro! L’offerta è valida anche su altri modelli Nolan, X-lite e Grex, per maggiori dettagli potete andare sul sito Nolan.it o dai rivenditori autorizzati aderenti all’iniziativa.

X-lite X-552 Ultra Carbon: la prova

Leggero in mano, ma anche equilibrato in testa questo X-552 Ultra Carbon. Essendo un top di gamma, calotta in fibra a parte, troviamo anche un bel cinturino con chiusura a doppio anello che mi trasmette maggiore sicurezza. Bene le prese d’aria, quella sulla mentoniera come quella sulla parte alta della calotta, ma con il sistema Pinlock della visiera si è al riparo dall’appannamento. Funzionano bene anche visiera e visierino parasole, occhio al frontino però: quando è posizionato basso e si apre la visiera si potrebbe incontrare qualche difficoltà a riportare giù quest'ultima. Se si usa la moto prevalentemente in strada e in autostrada, conviene tenerlo nella posizione più bassa per non incorrere in turbolenze in velocità.

L'X-lite X-552 Ultra Carbon

Andiamo a conoscere meglio l’Xlite X-552 Ultra Carbon partendo dalla calotta in fibra ad alto contenuto di carbonio, omologata ECE 22-06. Sulla calotta troviamo una presa d’aria sulla mentoniera, una sulla parte superiore e l’LPC, il Liner Positioning Control, per la regolazione di fino della cuffia, all’interno. La visiera con funzionalità basculante, dotata come abbiamo visto di sistema Pinlock antiappannante, è trattata antigraffio e all’interno c’è lo schermo parasole VPS. L’imbottitura interna Carbon Fittin Racing Experience è con costruzione a rete, non mancano i guanciali monoblocco con rivestimento stampato in polistirolo dotati di imbottiture interne sfoderabili e il sistema Eyewear Adaptive, per accogliere occhiali da vista o da sole. Le bandelle sottogola, infine, sono amovibili. Ultimo, ma non per importanza, il sistema NERS - Nolan Emergency Release System, che permette al personale medico di rimuovere il casco con maggior facilità in caso di incidente.

X-lite X-552 Ultra Carbon è disponibile, in taglie che vanno dalla 2XS alla 3XL, in 14 varianti cromatiche, con un prezzo a partire da 599,99 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 19/06/2023