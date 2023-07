Nolangroup: Marta Trezzi nominata Marketing & Communication Director

Il Gruppo bergamasco sceglie Marta Trezzi per il ruolo di Marketing and Communication Director

Cambiamento al vertice per Nolangroup, storica azienda italiana leader mondiale dell’industria dell’accessoristica per le due ruote. Marta Trezzi è la nuova Marketing and Communication Director del Gruppo bergamasco (qui le promozioni Nolan per l'estate). Competenza e passione sono solo alcune delle caratteristiche che contraddistinguono Marta Trezzi: una figura professionale con esperienze pregresse nei più importanti brand nel mondo delle due e quattro ruote tra cui: MV Agusta Motor, Harley-Davidson, Klintberg & Way Group AB, Moto Guzzi ed Edisport Editoriale.

Nolangroup: azienda leader nell'accessoristica moto

ORGOGLIO PERSONALE ''Sono felice di poter portare in una realtà come quella di Nolangroup la mia esperienza e le mie conoscenze maturate negli anni nel mondo automotive. Lavorare per una delle eccellenze italiane è sicuramente fonte di orgoglio personale e professionale. Il mio obiettivo è quello di accompagnare il brand Nolan verso il futuro, assicurandone il posizionamento ai più alti vertici e proponendo ai consumatori una linea di prodotti attraenti, riconoscibili e di qualità'', ha commentato Trezzi.

L'interno dello stabilimento Nolan

IL CLIENTE AL CENTRO L’approdo di Marta Trezzi aiuterà Nolangroup a raggiungere importanti obiettivi attraverso strategie di marketing che riconoscano la digitalizzazione, l’attenzione per il cliente e l’esperienza di guida in moto come cardini del lavoro dell’azienda. Valori fondamentali che in oltre 50 anni di storia riflettono l'importanza del Made in Italy, della qualità, dello stile, del design e dell'innovazione.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 10/07/2023