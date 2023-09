The Bulldog Company: accordo con Nolangroup per le PR del segmento caschi "2 ruote"

A partire da ottobre 2023 partirà una nuova entusiasmante avventura per The Bulldog Company. Quest’ultima gestirà infatti le Pubbliche Relazioni con focus sulle attività di ufficio stampa e digital PR per il segmento caschi “due ruote” di Nolangroup. Fondata nel 1972, Nolagorup rappresenta l’eccellenza nel settore della produzione di caschi, la perfetta dualità tra design e ingegneria italiana. L’azienda è situata a Brembate di Sopra, Bergamo. Oltre 33.000 metri quadrati di spazi che accolgono due linee di produzione, fibra di carbonio e policarbonato, due reparti interni Ricerca e Sviluppo, un Centro Stile e Laboratori. Da gennaio 2023, un nuovo assetto manageriale di Nolangroup ha visto l’ingresso di Enrico Pellegrino in qualità di General Manager e Chief Executive Officer, con l’obiettivo di portare il Gruppo a raggiungere obiettivi ambiziosi, tra cui l’ingresso in mercati emergenti e il consolidamento di territori commerciali strategici.

Nolangroup

STIMA RECIPROCA The Bulldog Company lavorerà di concerto con il nuovo Team Marketing e Comunicazione diretto da Marta Trezzi, che avrà il compito di posizionare Nolangroup quale leader del mercato internazionale (qui il nostro approfondimento). ''Conosco personalmente la professionalità di Stefania Galli da tanti anni e proprio per questo ho deciso di condividere con lei questo grande progetto di consolidamento dell’identità di Nolan e la sua valorizzazione. Inizieremo questa nuova collaborazione dal prossimo ottobre con il primo lancio ufficiale della gamma 2024 e l’annuncio di un’importante novità di Brand, per poi proseguire con tante importanti attività che permetteranno a The Bulldog Company di interagire e supportare il team interno marketing, oltre a coinvolgere al meglio stampa, rete vendita e pubblico'', ha commentato Marta Trezzi, Marketing & Communication Director di Nolangroup.

L'interno dello stabilimento di Nolangroup

PROIETTATI VERSO IL FUTURO ''The Bulldog Company accoglie con grande entusiasmo questa nuova avventura con Nolangroup, che segna anche un ritorno del Team alla comunicazione di una linea di prodotti fondamentale per la sicurezza su due ruote'', afferma Stefania Galli, Founder e Director di The Bulldog Company. ''Siamo pronti per iniziare a raccontare la proiezione verso il futuro dell’azienda, già iniziato alcuni mesi fa con il nuovo assetto manageriale, oltre che della sua incredibile gamma di novità che a breve verranno svelate in tutto il mondo e che non mancheranno di stupire insieme alle novità del marchio.''

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 26/09/2023