Nolangroup al fianco del Giro D'Italia con la sua gamma di caschi

Nolangroup con la sua linea di caschi a marchio Nolan per il terzo anno consecutivo sarà fornitore ufficiale e partner del Giro D’Italia 2023, una delle manifestazioni sportive più amate e seguite sin dal 1909. I prodotti Nolan, progettati e prodotti interamente in Italia, saranno i caschi ufficiali del Giro e accompagneranno i 133 componenti della squadra motociclisti impegnati nell’organizzazione e nel coordinamento dell’evento. Lo staff mobile di supporto accompagnerà i ciclisti del Giro lungo tutte le 21 tappe per una distanza complessiva di quasi 3.500 km.

Le tappe del Giro d'Italia 2023

IN PIENA SICUREZZA La squadra motociclisti avrà a disposizione tre modelli dell’attuale catalogo (qui le novità Nolan di MBE 2023): N100-5 Plus, apribile top di gamma dal design moderno ed elegante, N90-3 integrale apribile, prodotto di accesso al mondo Nolan e infine N30-4 T il nuovo casco con elevata ventilazione, pensato per il commuter urbano, ideale sia per moto sia per scooter. I caschi Nolan forniti all’organizzazione presenteranno inoltre una livrea dedicata che accoglierà in bella mostra il logo e i colori del Giro d’Italia.

IMPEGNO COSTANTE ''Siamo orgogliosi di proseguire la collaborazione con il Giro d’Italia, essere fornitore ufficiale e partner di una delle manifestazioni ciclistiche più importanti al mondo è sicuramente fonte di vanto per noi. I caschi Nolan accompagneranno ufficialmente il Giro, a dimostrazione del nostro costante impegno nel progettare e produrre prodotti di qualità, innovativi, sicuri, ricercati nell’estetica e nel comfort. Questa rinnovata sponsorship rappresenta ancora una volta il grande valore del Made in Italy, elemento che ci contraddistingue e che ci unisce ad un prestigioso evento sportivo che ha scritto e ancora oggi scrive, la storia del nostro meraviglioso Paese'', ha commentato Enrico Pellegrino, CEO di Nolangroup.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 10/05/2023