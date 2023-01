Nolangroup, Enrico Pellegrino è il nuovo CEO dell’azienda bergamasca

Nolangroup, che dal 1972 produce e distribuisce caschi per moto, ha nominato nei giorni scorsi Enrico Pellegrino a CEO (Chief Executive Officer) e General Manager. Nei suoi oltre trentacinque anni di carriera, Pellegrino si è costruito una ricca esperienza nel mondo delle due e delle quattro ruote: prima di entrare in Nolangroup, infatti, ha ricoperto posizioni manageriali in Ford, Ducati, Yamaha, Peugeot Motocycles e MV Agusta.

GLI OBIETTIVI Il compito a cui è chiamato Pellegrino è tutt’altro che semplice: tra gli obiettivi che il gruppo si prefigge c’è l’ingresso nei mercati emergenti, e naturalmente il consolidamento di quelli più strategici, passando per il rinnovamento dei brand storici del gruppo bergamasco, a cominciare dalla Nolan stessa, investendo in ricerca, prodotto e customer experience. Insieme a Shark, Troy Lee Designs, Segura, Bering, Cairn Sport e Casco, Nolangroup fa parte di 2Ride Group.

LE DICHIARAZIONI “Ho accettato con entusiasmo la sfida che 2Ride Group mi ha proposto, ovvero accompagnare verso il futuro una realtà come Nolangroup, vanto dell’eccellenza del Made in Italy riconosciuta a livello mondiale”, ha dichiarato Enrico Pellegrino. “I nostri valori sono chiari e consolidati, rappresentati da una linea di prodotti in grado di soddisfare una domanda sempre più crescente e preparata: innovazione, design, performance. È arrivato il momento di rinnovarsi e puntare ancora più in alto, focalizzandoci sul mercato e sulla nostra esigente clientela”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 23/01/2023