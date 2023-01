Le novità Nolan esposte al Motor Bike Expo 2023

Al Motor Bike Expo 2023 ci sarà anche Nolangroup, il brand produttore di caschi Made in Italy numero uno in Europa esporrà come di consueto le sue più interessanti novità per la stagione motociclistica 2023 al padiglione 4 stand 7 C dal 27 al 29 gennaio.

COSA VEDREMO Allo stand Nolan i protagonisti saranno i caschi N30-4 nelle versioni T, VP, XP e TP e X-lite X-552 Ultra Carbon. Nolan N30-4 è il nuovo casco omologato UN/ECE 22-06 pensato per il commuter urbano: pensato sia per l’utilizzo motociclistico che scooteristico, così come per i fruitori della nuova mobilità sostenibile e si caratterizza per l’estrema ventilazione garantita dal sistema EVS – Extreme Ventilation System – che lo rende il casco con la miglior ventilazione mai realizzato dall’azienda di Brembate di Sopra. X-lite X-552 Ultra Carbon, invece, è il nuovo integrale adventure di X-lite omologato UN/ECE 22-06. Si caratterizza come tutti i caschi UC di X-lite per l’alto contenuto di carbonio, pensato per le maxi enduro e crossover moderne, utilizzabili sia su percorsi asfaltati, sia sterrati. Ovviamente oltre a queste due novità chi andrà in fiera potrà trovare esposta e provare in loco tutta la gamma caschi Nolan e X-lite 2023.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 24/01/2023