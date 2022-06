LS2 Helmets: casco, giacca, jeans e guanti per il weekend in moto

LS2 Helmets, azienda spagnola con sede a Barcellona, propone una selezione dei suoi prodotti dedicati alla moto. Ideali per girare in città, ma anche per le lunghe percorrenze e i viaggi più avventurosi, senza rinunciare allo stile. Scopriamo il casco MX701 Explorer, la giacca Scout, i jeans Dakota e i guanti Spark II Air.

MX701 Explorer Il casco da enduro stradale di LS2 Helmets è lui. MX701 Explorer è disponibile in 6 taglie, dalla XS alla 2XL, in 2 versioni, fibra e carbonio. Il prezzo al pubblico è di 299 Euro nella versione monocolore in fibra, 329 Euro nelle versione grafica in fibra, 399 Euro per quella monocolore in carbonio e 449 Euro per la versione in grafica carbonio.

LS2 Helmets Scout

SCOUT Una giacca a tre strati impermeabile versatile che può essere utilizzata 12 mesi l’anno grazie allo strato esterno in mesh, alla membrana anti-acqua e al giubbotto termico. Questi ultimi due sono removibili e rendeno la giacca completamente traforata e ventilata quando le temperature si alzano. La giacca LS2 Scout coniuga design, qualità e comfort ed è dotata di inserti catarifrangenti per essere visibili anche in condizioni di poca luce. Il prezzo al pubblico è di 199 Euro.

LS2 Helmets Dakota

DAKOTA Il jeans di LS2 Helmets, realizzato in cotone, poliestere e fibre aramidiche, è Dakota. Comodità e design declinate per il mondo delle due ruote in un unico capo: non mancano anche tre tasche posteriori e due tasche frontali, per la massima praticità. Dakota è disponibile sia per donna che per uomo, rispettivamente nelle taglie dalla XS alla 5XL e dalla S alla 5XL: due le colorazioni, nero e blu scuro per l’uomo, nero o azzurro per la donna. Prezzo al pubblico di 159 Euro.

LS2 Helmets Spark II Air

SPARK II AIR è il guanto di LS2 Helmets realizzato con quattro diversi tipi di tessuto: morbidissima pelle bovina e di pecora, Spandex, Neoprene e Mesh. Spark II Air è adatto alle stagioni più calde e miti, quali primavera, estate e autunno. Un guanto funzionale ed avvolgente che presenta protezioni rigide in carbonio su nocche e dita, oltre che rinforzi sul pollice e sul palmo della mano. Per una maggiore aerazione troviamo un tessuto perforato su dita e polso e, per una migliore calzata, la zona dita e polso è stata realizzata con materiale elastico. Spark II Air è dotato anche di inserti in silicone e della tecnologia smart touch che permette di utilizzarlo con gli smartphone. Disponibile dalla taglia S alla taglia 3XL per l’uomo in tre colorazioni: nero e giallo, nero e rosso, nero e bianco, Spark II Air di LS è proposto al pubblico con un prezzo di 69,99 Euro.

